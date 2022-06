Tutto pronto per il fischio di inizio di Inghilterra-Italia, gara valida per la terza giornata del Girone C di Nations League. Si parte alle ore 20.45.

Manca sempre meno al via di Inghilterra-Italia, terza gara del Girone C di Nations League. Dopo la finale di Euro 2020 che ha visto vittoriosa la Nazionale italiana, il commissario tecnico Roberto Mancini sfida nuovamente Southgate. Stavolta, però, sul cammino degli inglesi ci sarà una Italia completamente rinnovata nell’undici titolare. A Wolverhamtpon si parte alle ore 20.45, ma non ci sarà il pubblico.

La sfida, infatti, si giocherà a porte chiuse dopo l’imposizione della UEFA alla FA a causa del caos organizzativo che accompagnò la finale di Wembley. Al Molineaux Stadium, dunque, ci sarà solo una piccola delegazione di ragazzini ed i loro accompagnatori. Il Girone C di Nations League vede gli azzurri al primo posto, a quota 4 punti, mentre gli inglesi sono fermi ad un solo punto dopo aver perso contro l’Ungheria ed aver pareggiato contro la Germania. Il match preannuncia spettacolo. L’attesa per vedere la nuova Italia sta per finire. A dare il via al match è l’arbitro polacco Marciniak, coadiuvato dagli assistenti Sokolnicki e Listkiewicz. Al VAR, invece, c’è il suo formato da Kwiatkowski e Kupsik.

Inghilterra-Italia, le probabili formazioni

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Bellingham; Bowen, Mount, Grealish; Kane. Ct: Southgate. A disposizione: Pickford, Pope, Walker, Maguire, Saka, Sterling, Coady, Ward Prowse, Gallagher, Abraham.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Luiz Felipe, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Caprari. Ct: Mancini. A disposizione: Cragno, Meret, Scalvini, Florenzi, Gatti, Mancini, Esposito, Pobega, L .Pellegrini, Cancellieri, Gnonto, Raspadori.