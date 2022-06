Mancini a sorpresa: confessione in diretta per i tifosi dopo l’Inghilterra

Il tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha parlato nel post partita della sfida di Nations League contro l’Inghilterra del ct Southgate.

L’Italia di Roberto Mancini esce indenne dalla trasferta inglese e continua a restare in vetta nel girone di Nations League. L’Inghilterra manca la rivincita contro gli azzurri e non va oltre lo 0 a 0 nel terzo match del girone. Primo tempo con tante occasioni e con gli azzurri a più riprese vicini al gol.

Nella ripresa prova a salire in cattedra la Nazionale di Southgate ma gli azzurri tengono botta ed anche nel finale sfiorano nuovamente in vantaggio. Una buona prestazione e rammarico per una sfida che l’Italia poteva anche vincere. Al termine del match il ct azzurro Roberto Mancini ha analizzato la sfida a Rai Sport e commentato la prestazione degli azzurri:

“Abbiamo avuto occasioni, forse qualcuna clamorosa e penso più di loro. Nel complesso abbiamo fatto una bella gara. Bel gioco? Dobbiamo migliorare molto, soprattutto quando attacchiamo, arriviamo lì e dobbiamo fare gol. Credo che dobbiamo fare molto da questo punto di vista. A volte sbagliamo passaggi che non dovevamo sbagliare, ma in campo sono cose che possono capitare”

Italia, Mancini e le parole sui debuttanti

In questi giorni Mancini ha lanciato tanti debuttanti ed anche questa sera il ct azzurro ha lanciato il difensore Gatti ed il centrocampista Salvatore Esposito, subentrato nel secondo tempo. Riguardo la loro prestazione il ct azzurro ha dichiarato, anche un pò a sorpresa:

“Gatti? Prima del match era un pò nervoso, ma ha fatto molto bene in campo. Anche Esposito e Gnonto sono entrati bene e sono stati tutti molto bravi”. L’Italia sarà ora impegnata martedì prossimo nel match di ritorno contro la Germania, incontro che concluderà questa lunga serie di sfide con la Nazionale.