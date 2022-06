Napoli, Uruguay in ansia per l’infortunio a Olivera: che è successo al terzino

Mathias Olivera, terzino sinistro del Napoli, ha subito un infortunio in occasione dell’amichevole fra Uruguay e Panama.

Per la società di Aurelio De Laurentiis e la squadra di Luciano Spalletti il sabato si complica sul finale. Dall’Uruguay, infatti, giungono cattive notizie su Mathias Olivera. Il terzino sinistro, da poco acquistato dal Getafe per oltre 15 milioni di euro, era impegnato in campo in occasione dell’amichevole della Celeste contro il Panama, ma ha lasciato la squadra al 37′ per un infortunio sopraggiunto.

Fino al momento dell’infortunio, Olivera era stato il migliore in campo. Schierato sulla sinistra, dalle sue idee sono partite diverse iniziative offensive, che hanno favorito su tutti de Arrascaeta. Ottimo tandem tra i due, sebbene la doppietta del primo tempo l’abbia firmata Edinson Cavani.

Improvvisamente, il Ct Alonso Lopez ha dovuto chiamare dalla panchina Matias Vina per sostituire Mathias Olivera, sul finire del primo tempo.

Uruguay-Panama, Napoli in ansia: infortunio per Olivera

Il tutto per un problema accusato al ginocchio sinistro, dopo uno scontro di gioco con l’attaccante Ronaldo Cordoba. Mathias Olivera ha anche provato a continuare a giocare, senza riuscirci. Appena ha provato a toccare il pallone, infatti, ha lanciato un grido di dolore e chiesto il cambio. Al 37′ Matias Vina ne ha preso il posto. Il medico Alberto Pan ha poi accompagnato Olivera fuori dal campo e ne sta valutando le condizioni.

La prima diagnosi parla di una distorsione al ginocchio sinistro, ma lo staff medico eseguirà quanto prima degli esami più accurati. L’intenzione, infatti, è quella di escludere o confermare nella peggiore delle ipotesi una lesione ossea o dei legamenti. Al momento, secondo la prima analisi dei medici, non si evidenzierebbe alcuna rottura, ma lo staff preferisce optare per essere cauto e si pronuncerà non appena arriveranno i risultati degli esami da effettuare.