Calciomercato Inter, sentenza amara: i tifosi restano di sasso

Brutte notizie per i tifosi dell’Inter. Le dichiarazioni del grande ex sul calciomercato in uscita dei nerazzurri sono una mazzata.

Il calciomercato dell’Inter entra nella sua fase decisiva. Le prossime settimane serviranno a Marotta per mettere in chiaro alcune situazioni, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita.

Tante sono le voci attorno ai pezzi pregiati dell’Inter, soprattutto quelle che riguardano Milan Skriniar. Il difensore slovacco è finito nel mirino del PSG intenzionato a puntellare il suo reparto difensivo proprio con il centrale nerazzurro. Sebbene la trattativa sia ancora nella sua fase potenziale, Marotta sa bene che un’offerta del PSG potrebbe essere difficile da rifiutare.

Nessuno in casa Inter vorrebbe privarsi di Skriniar, ma un’offerta del PSG imporrebbe comunque delle riflessioni a cui Marotta e gli altri dirigenti non potrebbero certo sottrarsi. Per questo l’esperto dirigente ha iniziato a sondare il terreno per potenziali sostituti, come il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic.

Inter, la sentenza di Vieri: “Ci saranno due cessioni”

Insomma per il momento siamo ancora nel campo delle ipotesi. L’Inter potrebbe avere necessità di vendere, ma i tifosi sperano che Marotta possa fa quadrare i conti attraverso le operazioni minori, come quella di Andrea Pinamonti, senza dover ricorrere a grossi sacrifici di pezzi da novanta.

Ad abbassare queste speranze ci ha però pensato l’ex attaccante nerazzurro Christian Vieri che, durante la sua Bobo TV, ha svelato un retroscena. “Da quello che so io l’Inter venderà due calciatori.” le parole di Vieri. “I nomi dei due calciatori corrispondono a quelli di Skriniar e Dumfries.” Insomma, parole che non sono centro incoraggianti per i tifosi che, timorosi di una cessione importante, potrebbero questo punto ritrovarsi di fronte addirittura a ben due cessioni importanti. Non solo Skriniar ma anche Dumfries.