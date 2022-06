Calciomercato Inter, ecco l’erede di Skriniar: Marotta beffa per Agnelli

In caso di partenza di Skriniar l’Inter avrebbe individuato il sostituto. Marotta è pronto all’assalto nel tentativo di beffare la Juventus.

Milan Skriniar è uno dei nomi caldi del mercato dell’Inter. Sul difensore slovacco infatti è forte il pressing del PSG. I parigini infatti vorrebbero puntellare la loro difesa proprio con l’attuale centrale nerazzurro.

L’Inter dal canto suo, dopo aver per il momento resistito agli assalti del Tottenham per l’altro pezzo pregiato della sua retroguardia Alessandro Bastoni, vorrebbe provare a trattenere anche Skriniar. Di fronte ad un’offerta monstre la dirigenza nerazzurra però potrebbe anche vacillare e acconsentire al trasferimento.

Dopo aver salutato già Andrea Ranocchia a fine contratto a questo punto i nerazzurri si troverebbero davanti, oltre che ad un’esigenza tecnica, anche ad un’esigenza prettamente numerica. Costretti quindi a trovare un sostituto. Ecco che, come svelato nell’edizione odierna Corriere della Sera, Marotta e gli altri membri della dirigenza avrebbero messo gli occhi su Nikola Milenkovic della Fiorentina. Sul quale però è forte anche la Juventus.

Inter, sfida alla Juventus per Milenkovic: Marotta però ha l’asso nella manica

Potrebbe quindi profilarsi, per il difensore della Fiorentina, un duello di mercato tra Inter e Juventus. La Fiorentina, ben lieta dalla situazione che si sta profilando all’orizzonte, chiede non meno di 15 milioni. Una cifra comunque abbordabile che non sarebbe un problema coprire.

L’Inter in questi giorni ha preso contatti con l’agente di Milenkovic Fali Ramadani. I nerazzurri lavorano però anche per convincere la Fiorentina. Nell’eventuale sfida di mercato con la Juventus potrebbero utilizzare un asso nella manica: Andrea Pinamonti. L’attaccante, in questa stagione in prestito all’Empoli, è molto gradito dalle parti di Firenze. Marotta potrebbe quindi allargare la trattativa e inserire sia Milenkovic che Pinamonti in un discorso di mercato con la Viola.