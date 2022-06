“15 milioni e si chiude”: attenzione Milan, colpo a sorpresa di Maldini

Il Milan lavora sul mercato e cerca rinforzi dopo lo Scudetto vinto. A sorpresa, arriva la notizia e il colpo che tiene in canna Maldini.

La vittoria dello Scudetto è stato un traguardo importante, ma per il Milan vuole essere l’inizio di un qualcosa di grande. Lo sa bene la dirigenza rossonera, che attraverso il lavoro di Maldini e Massara è già sulle vie del mercato, per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

Farlo, però, non sarà semplice. Anche per le altre scalpitano e la concorrenza delle rivali si preannuncia agguerrita ancor prima del prossimo fischio di inizio. Ragion per cui, il Milan deve muoversi in fretta e farlo anche con intelligenza.

Dopotutto, le lacune da colmare sono diverse. Soprattutto in attacco, dove ci sarà bisogno di aggiungere qualità e alternative sugli esterni. In particolare, in vista della prossima stagione da testa di serie in Champions League.

Milan, dalla Germania annunciano il colpo a sorpresa di Maldini: l’indiscrezione

Allora, testa e occhi sul mercato e antenne ben drizzate per scovare le occasioni migliori. Dalla Germania, potrebbe arrivare la svolta. Come raccontato dalla ‘Bild’, il Milan avrebbe messo nel mirino Marcel Sabitzer, esterno offensivo in uscita dal Bayern Monaco.

D’altronde, l’ex RB Lipsia non ha brillato nel suo primo anno in Baviera e potrebbe essere giunto ai saluti. I media tedeschi svelano: “Il calciatore vorrebbe riscattarsi e restare al Bayern anche per la prossima stagione, ma Nagelsmann sembra avere idee diverse. Con 15 milioni di euro, si chiude per una sua cessione”.

Un prezzo quasi da saldo, per un calciatore già accostato al Milan nelle scorse stagioni. Fisico, tecnico e abituato ai palcoscenici europei, Sabitzer potrebbe essere il colpo a sorpresa di Maldini. Un colpo capace di rinforzare la rosa di Pioli, senza gravare troppo sulle casse e sulle risorse della nuova proprietà.