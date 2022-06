Fabio Cannavaro torna in panchina: due piste, ma non c’è l’Italia

Fabio Cannavaro pronto a tornare in panchina. Due soluzioni per l’allenatore napoletano, nessuna di queste conduce in Italia.

Quando rivedremo Fabio Cannavaro in panchina? A quanto pare molto presto. L’esperienza in Cina è stata di sicuro formativa per l’ex capitano della nazionale italiana, che ha avuto cosi modi di misurarsi con un ruolo molto particolare. Nel calcio europeo, però, non abbiamo ancora avuto modo di tastare con mano le doti dell’ex campione del Mondo nel ruolo di allenatore.

Eppure, sembra che nei prossimi mesi possa esserci per lui la possibilità di tornare in panchina, stavolta avvicinandosi a casa. Sia chiaro, la Serie A dovrà ancora aspettare. Non ci sono al momento, infatti, piste che portano l’ex difensore in Italia. Servirà ancora un po’ di tempo, ed è probabilmente lo stesso Cannavaro a non voler forzare la mano arrivando su una panchina importante.

Fabio Cannavaro, due piste per il ritorno in panchina

Dopo aver lasciato il Guangzhou Evergrande, vittima di problemi economici, per Cannavaro è tempo di rimettersi in sella. Si, ma dove? Sono due le piste che, secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, si sarebbe presentate per l’allenatore napoletano. Da una parte la nazionale polacca, dunque un’esperienza molto particolare dopo quella cinese.

Ma c’è anche un’altra strada – si legge – che porterebbe Fabio a diventare la figura di spicco per la rinascita del Galatasaray, dopo un’annata difficile in Turchia. Per quest’ultima soluzione, però, bisognerà attendere le elezioni presidenziali e capire chi prenderà le decisioni per il futuro. Una delle cordate in corsa – si legge – avrebbe in mente proprio una figura occidentale per rilanciare la squadra, e Cannavaro sarebbe il profilo ideale.