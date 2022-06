Inter, incontro per chiudere: ore caldissime, c’è la svolta

Beppe Marotta lavora per chiudere un colpo importante in casa Inter. Nelle prossime ore in programma l’incontro decisivo.

L’Inter si prepara per la prossima stagione. L’estate sarà un crocevia fondamentale per la squadra nerazzurra, nella speranza di mettere in piedi una squadra che possa fin da subito rivelarsi in grado di mettere in difficoltà le avversarie. C’è da insidiare il Milan, vincitrice dello Scudetto, e dunque rimettersi in carreggiata e provare a strappare il titolo ai rossoneri campioni in carica.

Come detto, però, molto passa dalla prossima finestra di mercato. Beppe Marotta sta lavorando alacremente per cercare di piazzare i colpi giusti, giocatori funzionali che possano fare al caso di Simone Inzaghi. Certo, ci sono anche discorsi legati alle cessioni che andranno fatti, e che ovviamente tengono banco.

Inter, ecco Bellanova: pronto l’incontro decisivo

Uno degli elementi attenzioni dall’Inter, e sul quale in queste ore si sta fortemente lavorando, è Raoul Bellanova. Il giocatore del Cagliari è finito nel mirino nerazzurro ormai da diverse settimane, e si sta provando a mettere in piedi una trattativa che possa chiudersi in breve tempo.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nelle prossime ore ci sarà l’incontro decisivo. Già domani mattina, infatti, i due club si incontreranno per chiudere la trattativa. L’Inter vuole velocizzare i tempi ed assicurarsi le prestazioni del giocatore classe 2000, che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Dumfries.