Donnarumma, doccia gelata in famiglia: la beffa è ufficiale

È festa per il Palermo, che ha ottenuto il ritorno in Serie B; il Padova di Donnarumma resta in Serie C. Toccherà riprovare.

Lo Stadio Barbera si è vestito a festa. Ben 34.000 tifosi rosanero hanno fatto sentire il calore di Palermo alla squadra di mister Baldini, nella gara decisiva per i Playoff di Serie C. In campo dall’altra parte il Padova di Massimo Oddo, che nulla ha potuto contro gli avversari.

Il Palermo ha cominciato la sua scalata, dopo anni trascorsi tra il fallimento e la ricostruzione. Il primo passo importante è stato compiuto: torna in Serie B.

La gara d’andata dei playoff era stata già vinta dai rosanero, che si sono poi confermati in casa, chiudendo così una straordinaria stagione.

Il Palermo in Serie B: non può nulla il Padova di Donnarumma

Il ritorno in cadetteria mancava dalla stagione 2018-19 e ha deciso la partita odierna Brunori, su un rigore tramutato in gol al 25′. Il rosso a capitan Ronaldo alla ripresa della fida ha poi definitivamente accantonato le speranze del Padova. Il giocatore ha praticamente rifilato una testa, a sottolineare il clima di grande tensione. I veneti chiudono addirittura in 9, perché anche Pelagatti è mandato fuori dall’arbitro, dopo un doppio giallo.

Resta in Serie C anche Antonio Donnarumma, nonostante il discreto campionato e la buona partita di questa sera. In qualche modo, la stagione familiare non è stata semplice, sebbene a livelli del tutto diversi. Gigio ha mancato l’obiettivo Champions del PSG e il fratello non ha potuto conquistare la Serie B.