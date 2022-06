“Può fare il titolare…”: Inter, l’annuncio fa discutere i tifosi

Evidentemente l’Inter non si aspettava una simile dichiarazione, anche di fiducia, dopo una stagione complicata e contrastata.

L’errore commesso contro il Bologna è costato caro all’Inter. La sconfitta dei nerazzurri di Inzaghi ha sicuramente condizionato la squadra nel prosieguo e nel finale della stagione, sebbene sia ingiusto considerarla la partita che ha segnato la svolta negativa e reputarlo come l’unico grave errore. Si tratta della ‘papera’ del portiere Radu, nell’occasione subito consolato da Correa e Dimarco. Bellissimo poi il gesto di Dumfries, per proteggerlo dalle telecamere in una situazione così emotiva.

Nonostante la leggerezza, il valore di Ionut Radu non ne ha risentito. Il romeno 25enne è considerato un grande prospetto per la porta nerazzurra, quando avrà ormai deciso di optare per una nuova vita, Samir Handanovic. Per il momento, quindi, i nerazzurri preferirebbero mandarlo a giocare altrove e fargli avere continuità, così da acquisire anche fiducia.

Non mancano anche interessamenti da parte dei club esteri, che portano l’Inter a riflettere su quale sia la più conveniente delle decisioni.

Inter, parla l’agente di Radu: “Ha delle richieste”

Secondo quanto riferisce ‘SKY Sport’, ci sarebbe stato un tentativo della neo-promossa Cremonese, ma Radu piace anche in Liga spagnola e Ligue 1. In tal senso delle prossime settimane saranno valutati i sondaggi ed eventualmente intrapresi dei dialoghi.

Oscar Damiani, agente del portiere nerazzurro, a ‘New Sound Level 90FM’ ha parlato proprio del futuro di Radu, sottolineando la capacità del calciatore di essere un titolare, sebbene la stagione con l’Inter sia stata a tratti complicata: “Vedremo, ci sono delle richieste per lui. Speriamo di trovare una soluzione. Credo che quella dell’Inter sia una scelta societaria alla quale noi ci adeguiamo. In futuro potrà essere il titolare dell’Inter, sono sicuro perché ha dimostrato di essere forte”.