Calciomercato Inter, addio pesante e colpo di scena: c’è il sostituto

Sono giorni molto caldi per il calciomercato dell’Inter. Il club nerazzurro lavora sia per il mercato in entrata che per quello in uscita.

La dirigenza dell’Inter è al lavoro in vista della prossima stagione e Marotta ha il difficile compito di accontentare sia Simone Inzaghi che la proprietà. Da un lato i nerazzurri hanno bisogno di fare cassa e chiudere il bilancio in attivo e dall’altro l’Inter deve cercare di non indebolire la propria rosa.

Come riporta Sky Sport nelle ultime ore proseguono i contatti tra il Psg e il club nerazzurro per Milan Skriniar. Il centrale slovacco è in cima alla lista delle preferenza del neo ds dei parigini Campos e le parti stanno lavorando ad un accordo. La trattativa è calda anche se, al momento, c’è ancora distanza tra le parti. Il club parigino ha bisogno di rinforzi nel reparto difensivo e, dopo Hakimi lo scorso anno, guarda ancora in casa nerazzurra.

L’Inter vuole incassare il massimo dal centrale, che resta uno dei pilastri della squadra. Il Psg è consapevole però della necessità del club italiano di dover cedere e continua il forcing. In caso di cessione l’Inter punterà sul difensore del Torino Bremer, nel mirino del club nerazzurro da tempo.

Inter, non solo Skriniar: si lavora a Dybala in entrata

Il club nerazzurro non lavora solo in uscita. Continua il pressing per il possibile arrivo del talento argentino Paulo Dybala. L’ex giocatore della Juve è una priorità per la società e lunedi è previsto un appuntamento telefonico tra le parti per provare a trovare l’accordo.

Saranno ore calde per i tifosi nerazzurri, che rischiano di perdere uno dei pilastri della rosa. I prossimi giorni saranno decisivi e questa estate l’Inter potrebbe nuovamente attuare una rivoluzione per il suo mercato sia in entrata che in uscita