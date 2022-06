Juventus, Cherubini studia il colpo a centrocampo: nome inedito in mediana

La Juventus cerca rinforzi a centrocampo. Il direttore sportivo Cherubini cerca l’intesa con un top club per un maxi scambio.

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta alla rivoluzione in vista della prossima stagione di Serie A. I bianconeri, dopo il quarto posto in campionato, sono decisi a risalire la classifica e a rialzare la testa. Nonostante gli addii di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, due pilastri dello spogliatoio, il nuovo ciclo pare destinato a riaccendere l’entusiasmo dei tifosi.

I bianconeri, guidati dal presidente Andrea Agnelli, puntano ai vertici dell’elenco. Il prossimo anno, dunque, almeno sulla carta, la Juve è intenzionata ad infastidire Napoli, Inter e Milan per potersi riappropriare del primo posto in campionato. L’impresa non sarà facile. Per questo motivo bisognerà puntellare e rinforzare l’attuale rosa.

Calciomercato Juventus, scambio Arthur-Partey a centrocampo

Prima di procedere agli acquisti, però, bisognerà capire chi continuerà a far parte del progetto bianconero di Max Allegri. In uscita, infatti, il primo indiziato sembra essere Arthur. Il centrocampista brasiliano, qualora dovesse definitivamente partire, lascerebbe un buco in mediana, dinanzi la difesa.

Come riferisce ‘Tuttosport’, dunque, il club bianconero starebbe già pensando a come sostituire l’ex Barcellona. Un’ipotesi concreta sembra essere Thomas Partey, centrocampista dell’Arsenal. I Gunners, secondo la ricostruzione dei colleghi, sembrerebbero avvezzi ad uno scambio alla pari con il cartellino di Arthur. Federico Cherubini, direttore sportivo della Juve, è al lavoro per dare una sterzata decisiva alla trattativa.