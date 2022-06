“Mi unirò al Napoli”: De Laurentiis gongola, in arrivo il rinforzo per Spalletti

Direttamente dal ritiro della sua nazionale arriva la conferma. La dichiarazione non lascia dubbi: ancora qualche settimana sarà del Napoli.

Il Napoli in queste prime fasi di mercato si sta mostrando molto attivo. Gli azzurri sono chiamati ad una serie di operazioni sia in entrata che in uscita per ridare linfa al progetto e regalare a Spalletti una rosa competitiva. Con un occhio al bilancio.

Già, perché il principale diktat che arriva dal patron Aurelio De Laurentiis è quello di contenere il monte ingaggi. Anche per questo alcuni calciatori che da anni vestivano la maglia azzurra, come Insigne e Ghoulam, hanno già salutato, mentre altri, tra cui i big Mertens e Koulibaly, potrebbero farlo a stretto giro. Anche se sembrerebbe che lo stesso Spalletti sia sceso in campo per mediare sul rinnovo di alcuni big.

Naturalmente a fronte di diverse partenze il Napoli sta anche lavorando al mercato in entrata. Recentemente è stato preso Olivera dal Getafe, mentre l’altro nome in entrata, annunciato con qualche settimana d’anticipo su Twitter dallo stesso presidente De Laurentiis, è quello del georgiano Kvaratskhelia.

Napoli, Kvaratskhelia ai tifosi del Napoli: “Ci vediamo a luglio”

Dal canto suo il georgiano sembra non vedere l’ora di iniziare la sua avventura in azzurro. “Il Napoli? Sì, mi unirò a loro a luglio, ma ora non posso aggiungere altro sugli azzurri.” le parole rilasciata da Kvaratskhelia dal ritiro della sua nazionale e riportate da Il Mattino.

Il calciatore sarà quindi pienamente azzurro a partire dal primo luglio. Nel frattempo la Dinamo Batuni, quella che tra metà mesa sarà la sua ex squadra, è impegnata ancora in tre partite di campionato, tra cui il big match contro la Dinamo Tbilisi. Sfide che molto probabilmente il Napoli cercherà di non far disputare al suo prossimo attaccante.