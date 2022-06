“È intervenuto Spalletti”: Napoli, per l’azzurro ora cambia tutto

L’intervento del tecnico del Napoli Luciano Spalletti mette De Laurentiis di fronte ad un bivio: il bilancio o accontentare l’allenatore?

Fino a questo momento il Napoli è stata una delle squadre più attive sul mercato. Sono già stati acquistati il georgiano Kvaratskhelia e l’uruguaiano Olivera. Anche in uscita però il Napoli ha fatto già alcuni movimenti importanti.

I contratti di Lorenzo Insigne, Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam non sono stati rinnovati. Sempre in tema rinnovi ci sono altre situazioni che in questi giorni stanno tenendo impegnata la dirigenza del Napoli. In particolare le situazioni di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly sono quelle più spinose da risolvere.

De Laurentiis ha imposto nuovi paletti economici alla società: l’obiettivo della dirigenza azzurra è quello di abbassare il monte ingaggi, partendo proprio da una ridiscussione dei contratti più ‘pesanti’ degli over 30: Mertens e Koulibaly appunto.

Napoli, l’intervento di Spalletti per il rinnovo di Koulibaly

Il collega di Sky Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione: “Il tecnico Luciano Spalletti fino a questo momento era rimasto abbastanza defilato. Ha accettato la partenza di Insigne e non si opporrebbe ad un eventuale addio di Mertens. Su Koulibaly però le cose cambiano. Il tecnico infatti sarebbe sceso in campo in prima persona per spingere per il rinnovo”.

Al momento tra le parti c’è ancora distanza, ma secondo Marchetti: “non è escluso che l’intervento di Luciano Spalletti possa convincere Aurelio De Laurentiis ad alzare la sua offerta per il rinnovo del difensore senegalese. Considerando anche il fatto che una delle pretendenti a Koulibaly, il PSG, si sia defilata dalla corsa al calciatore, il Napoli potrebbe quindi optare per un sacrificio economico e per il rinnovo. De Laurentiis nel frattempo si starebbe comunque cautelando avendo già individuato colui che potrebbe essere il sostituto di Koulibaly: il 25enne sudcoreano in forza al Fenerbahce Min-jae Kim.”