“Voglio questo”: calciomercato Napoli, i tifosi tremano dopo l’annuncio del big

Le parole del calciatore sono un chiaro segnale al Napoli, che in qualche modo non potrà ignorarle con il mercato quasi in partenza.

Cosa ne sarà di Victor Osimhen? Il centravanti del Napoli si è imposto sempre più come uomo gol, convincendo la società dell’ottimo investimento fatto ma suscitando anche l’interesse da parte dei club stranieri, in particolar modo quelli di Premier League. Non sarà facile per il nigeriano resistere ad eventuali tentazioni, e infatti non fa promesse.

Per gli azzurri perderlo significherebbe dover praticamente ripensare all’intero reparto offensivo. Bisogna considerare che il giocatore, al di là del contributo da centravanti di Dries Mertens, non ha avuto sostituti. In quel ruolo avrebbe dovuto dargli respiro Andrea Petagna, ma il suo impiego è stato centellinato e potrebbe anche lui lasciare Napoli nel giro di un paio di mesi.

A maggior ragione, il Napoli per eventualmente privarsi del suo attaccante di punta, dopo aver “perso” anche il capitano Lorenzo Insigne, sparerà molto alto: si vocifera di 100 milioni di euro.

Napoli, senti Osimhen: “Futuro? Non so cosa accadrà”

Attualmente Victor Osimhen è impegnato nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa e proprio la Nigeria quest’oggi si è imposta contro il Sao Tome e Principe con un incredibile 0-10, di cui un poker del giocatore del Napoli.

‘Il Mattino’ riferisce alcune dichiarazioni del nigeriano nel post match, chiarendo proprio le intenzioni per il futuro, dato che si vocifera di Liga e Premier: “Si parla di Spagna o di Inghilterra per il mio futuro, ma non so cosa accadrà. Tutto può succedere. Ora voglio solo andare in vacanza per ricaricare le pile”. Parole che non chiudono, anzi aprono, le porte a una cessione, ma come idea prematura, nella misura in cui il calciatore ha realmente intenzione di godersi le vacanze, di rispondere al raduno e attendere ciò che il calciomercato avrà in serbo per lui.