Guardiola replica a Klopp: il botta e risposta fa tremare la Premier League

Immediata la risposta di Guardiola a Klopp. Il botta e risposta tra Manchester City e Liverpool sconvolge la Premier League.

La stagione di Premier League appena conclusa ha visto la lotta al vertice tra Liverpool e Manchester City. La squadra di Guardiola è riuscita a prevalere per un solo punto, bissando il successo dell’anno precedente.

D’altro canto la squadra di Klopp è stata l’unica, nelle ultime cinque stagioni, ad interrompere il dominio Citizens. La Premier nell’ultimo lustro è stata una questione a due e, visti i recenti movimenti di mercato, potrebbe esserlo ancora a lungo. Se il Manchester United infatti è alla prese con l’ennesima rivoluzione in panchina, il Chelsea deve fare i conti con il mercato in uscita, con la situazione Lukaku, e Tottenham e Arsenal non sembrano ancora in grado di competere per il vertice, City e Liverpool continuano la loro campagna di rafforzamento.

Un botta e risposta che dal campo si è spostato sul mercato. Ad aprire le danze di questa sfida a suon di milioni ci ha pensato il Liverpool. Per colmare il gap con i Citizens Klopp ha infatti sborsato una cifra attorno 100 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Darwin Nunez. Il Benfica ha infatti comunicato ufficialmente la cessione della sua stella che l’anno prossimo giocherà dunque ad Anflield.

Premier League: il Liverpool prende Nunez, il City risponde con Haaland

All’ufficialità di Nunez, il City ha risposto immediatamente in maniera altrettanto grandiosa con l’ufficialità di Haaland. La cifra che i Citizens hanno dovuto sborsare al Dortumund per convincerlo a privarsi della loro stella è stata di ‘soli’ 75 milioni.

Insomma, la sfida tra Liverpool e City per lo scettro della Premier League (e anche di quello europeo, altre big continentali permettendo) parte già col botto. Due colpi in rapida successione che consolidano ancora di più gli equilibri nel massimo campionato inglese. Le altre big al momento restano al palo, consapevoli che, con queste cifre e con questi colpi in ballo, non è facile colmare il gap.