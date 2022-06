Occhio Inter, problemi per Lukaku: la batosta dopo l’apertura del Chelsea

Non solo note liete in casa Inter. Il club nerazzurro lavora sul mercato, ma dalle Nazionali è in arrivo una piccola brutta notizia.

Il calciomercato è prossimo ad entrare nel vivo e quest’estate potrebbero esserci clamorosi colpi di scena. Una delle squadre più attive è l’Inter con la dirigenza nerazzurra in costante lavoro per provare ad accontentare le richieste di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro, arrivato secondo in classifica lo scorso anno, deve rinforzarsi con un occhio al bilancio.

Negli ultimi giorni si è discusso molto riguardo al possibile quanto clamoroso ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. Il Chelsea ha pagato ben 115 milioni di euro all’Inter la scorsa estate ed ora si discute riguardo un possibile ritorno in nerazzurro, addirittura in prestito. La quadra è abbastanza complicata da trovare (le squadre lavorano), ma il giocatore è disposto a tanto pur di tornare nella squadra che lo ha reso tra i migliori in Europa.

L’ultima annata non è stata delle migliori per il giocatore, che, non è mai entrato realmente in sintonia con il tecnico dei Blues Tuchel. Per Lukaku le cose non funzionano al meglio neanche in Nazionale, come dimostra l’ultima gara disputata in Nazionale. Ad una condizione fisica non ottimale si aggiungono infatti anche i problemi fisici per l’ex bomber nerazzurro.

Inter, problemi per Lukaku in Nazionale

Lukaku si è infortunato nel primo match di questa sera di impegni di Nations League tra Belgio ed Olanda. Il rientro del giocatore prosegue a rilento e come riporta HLN Romelu continua a non allenarsi. Appare difficile quindi il rientro del giocatore per il match in programma sabato a Varsavia contro la Polonia.

Belgio in emergenza per l’ultimo impegno di questa serie di Nations League. Anche l’attaccante del Napoli Dries Mertens è in forte dubbio per la sfida contro la squadra di Lewandowski ed il suo rientro appare abbastanza improbabile.