Occhio Napoli, cosa succede? L’annuncio fa esplodere i tifosi

Il Napoli e Kalidou Koulibaly si discostano totalmente da quanto detto in merito al discorso razzista che ha coinvolto il giocatore: arriva l’annuncio

Il Napoli e Kalidou Koulibaly probabilmente si diranno addio nel corso di quest’estate. Su di lui c’è il Barcellona, ma in silenzio monitora la situazione anche la Juventus. In questo momento tante sono le voci di mercato che riguardano il giocatore, ma purtroppo non circola solamente questo tipo di discorsi.

Le parole e le presunte accuse riferite nella giornata di ieri da ‘Il Giornale’ hanno fatto molto discutere. Il quotidiano, infatti, avrebbe rivelato di come il difensore sia stato spesso oggetto di insulti razzisti nella città di Napoli.

Tutto ciò, tuttavia, è stato da più parti prontamente smentito. E respinto. La città e i tifosi hanno mostrato solidarietà nei confronti del giocatore. Prendendo le distanze da quanto è stato affermato. Quest’oggi, pochi minuti fa, è arrivata anche la risposta e l’annuncio divulgato dallo stesso giocatore tramite una story pubblicata su ‘Instagram’.

Napoli, arriva l’annuncio via ‘Instragam’ di Koulibaly: “Napoli città antirazzista”. La sua posizione è chiara

Kalidou Koulibaly, in prima persona, è entrato nel merito di quanto avvenuto nella giornata di ieri. Le dichiarazioni rilasciate da ‘Il Giornale’ hanno suscitato un’aspra polemica. E sono rimbalzate come un boomerang. Quanto mosso contro la città di Napoli, accusata di aver riservato al difensore senegalese insulti razzisti in passato, è stato rispedito al mittente. E la vicinanza al giocatore è stata nuovamente espressa con decisione.

Quest’oggi allora, tramite il proprio profilo ‘Instagram’, Koulibaly ha voluto prendere posizione. Ha infatti postato una foto ritraente i tifosi presenti allo stadio. Ognuno di loro una sua immagine. Immagine emblematica perché mostrato il suo sorriso. La foto è stata poi accompagnata dalla scritta “Napoli città antirazzista“. E da una canzone di Pino Daniele, enorme simbolo della città italiana. Nel momento in cui vengono cantate le parole: “E se hai la pelle nera, amico guardati la schiena. Io sono stato marocchino, me l’hanno detto da bambino. Viva viva ‘o Senegal”.