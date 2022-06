“Si chiude a 12 milioni”: calciomercato Napoli, ecco l’erede di Koulibaly

Il Napoli pensa al futuro e a colui che potrebbe essere l’erede di Koulibaly in caso di un suo effettivo addio: ecco le ultime

Il Napoli pensa a come muoversi al meglio in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale è quello di permettere a Luciano Spalletti di continuare ad avere una squadra competitiva. Nonostante gli addii dei giocatori in scadenza di contratto e di coloro che potrebbero salutare perché con maggiori possibilità sul mercato. Uno tra questi è Kalidou Koulibaly, per cui il club avrebbe però già l’erede.

Il contratto di Kalidou Koulibaly scadrà ufficialmente con il Napoli il 30 giugno del 2023. Ma non sembrano esserci le possibilità di un rinnovo. Il difensore, quindi, potrebbe già lasciare quest’estate, avendo attirato su di sé l’attenzione del Barcellona.

I blaugrana vorrebbero portarlo, già con la sessione di calciomercato estiva che sta per cominciare, all’interno delle proprie file nella Liga spagnola. Ma i problemi finanziari non aiutano e rallentano l’operazione. Su di lui c’è anche la Juventus che, dal canto suo, spera invece che il difensore arrivi a scadenza per provare a strapparlo a parametro zero. In ogni caso, il Napoli vuole giocare di anticipo e pensa già a chi potrà essere l’erede.

Calciomercato Napoli, l’erede di Koulibaly può essere Bailly del Manchester United: per lui servono 12 milioni di euro

Secondo quanto affermato da Ciro Venerato, ai microfoni del ‘Tgr Rai’, il Napoli starebbe pensando già all’erede di Kalidou Koulibaly. Si tratta di Eric Bailly, difensore centrale del Manchester United, il cui contratto scadrà ufficialmente con i Reds nel 2023. Come riferito da Venerato, però, se il Napoli vuole effettuare subito l’operazione: “Si chiude a 12 milioni di euro“.

Il club partenopeo e Aurelio De Laurentiis ragionano sul da farsi. Specialmente se poi il Barça dovesse muoversi concretamente per avere già in vista della prossima stagione in squadra Koulibaly. Il difensore di 28 anni, appartenente alla Premier League, potrebbe rappresentare l’alternativa più valida al senegalese.