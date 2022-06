Jovic in Serie A: calciomercato, l’indizio fa esultare i tifosi

Jovic ancora accostato ad un futuro italiano: questa volta a scatenare le fantasie dei tifosi è un indizio social giunto in queste ore

La Fiorentina vuole consolidare la sua struttura tecnica nell’anno del ritorno in Europa. I viola dovranno nuovamente competere con tanti avversari in Serie A, a cominciare dall’Atalanta che ha lasciato il suo posto europeo ai toscani e proverà a tornare a riaffacciarsi nelle prime posizioni, approfittando pure della mancanza di impegni infrasettimanali.

Per la Fiorentina, una delle posizioni da rinforzare rimane quella offensiva. I viola cercano un attaccante di caratura internazionale in grado di dare una mano alla formazione di Vincenzo Italiano, che a gennaio scorso ha perso Dusan Vlahovic, transitato alla Juventus. La partenza del serbo è stata coperta con gli arrivi di Arthur Cabral e Piatek (quest’ultimo non è ancora certo di restare). Ora alla corte del tecnico viola potrebbe arrivare un nuovo rinforzo.

Fiorentina, Luka Jovic segue i gigliati: l’indizio social fa sognare i tifosi viola

Il nome rimbalzato con forza per rinforzare la prima linea di Vincenzo Italiano è quello di Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid potrebbe lasciare le merengues con cui non è mai riuscito a ripetere quanto fatto vedere con l’Eintracht Francoforte. L’attaccante serbo classe 1997 è un profilo che piace tanto alla Fiorentina.

Come sottolinea ‘labaroviola.com’, il calciatore condivide l’agente con l’allenatore gigliato. Entrambi, infatti, sono legati a Fali Ramadani, procuratore molto vicino alla Fiorentina.

Jovic ha un contratto con il Real Madrid fino a giugno 2025 tuttavia per il serbo non sembra esserci spazio nei piani della squadra di Carlo Ancelotti.

Il calciatore, intanto, su Instagram, ha iniziato a seguire il club viola. Un indizio di mercato che manda in visibilio i tifosi, pronti ad accogliere un nuovo attaccante per sognare in grande pure in Conference League, competizione con cui l’Italia è subito riuscita a creare un feeling dal momento che al suo primo anno è stata vinta dalla Roma.