“Torna in Italia”: calciomercato Inter, l’affare è concluso. Firma fino al 2024

L’Inter pensa in grande e vuole andare a compiere operazioni mirate sul mercato che possano fare al caso della squadra. Diversi, ma al tempo stesso precisi per le esigenze nerazzurre, i nomi sul tavolo delle trattative. Un affare in particolare ora appare concluso: centrato l’obiettivo della firma per il contratto fino al 2024.

L’Inter crede profondamente in Simone Inzaghi, che con Steven Zhang ha dimostrato di avere un rapporto molto stretto. Lo scopo di entrambi è quello di continuare a vincere, specialmente puntando ad ottenere la seconda stella impegnandosi a fare meglio di qualsiasi altra diretta concorrente in campionato per la prossima stagione.

Lo stesso presidente del club, come riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sta facendo ritorno a Milano per essere presente nel momento in cui sarà annunciato il rinnovo dell’attuale mister nerazzurro. I vertici societari sono convinti: andare avanti insieme con il tecnico piacentino è la scelta giusta.

L’Inter ha preso la sua decisione: avanti insieme con Inzaghi fino al 2024, Zhang torna in Italia per l’annuncio

‘La Gazzetta dello Sport’ rivela che la firma di Simone Inzaghi sul nuovo contratto è ormai certa. “Zhang torna in Italia per annunciare il rinnovo”, si legge sul quotidiano. Ora, quindi, è tutto fatto. Il tecnico, che è stato chiamato un anno fa a sostituire Antonio Conte, ha convinto tutti e la società vuole continuare a dargli fiducia.

Il contratto, perciò, verrà rinnovato apportando la firma per la fine (presumibilmente) al 2024. E ci sarà, oltre al protrarsi dei tempi di scadenza, anche un adeguamento economico. Simone Inzaghi, infatti, arriverà a percepire intorno ai 5,5 milioni di euro a stagione. Il vertice della settimana scorsa ha fatto sì che venisse chiuso un accordo già imbastito da diverse settimane.