“Vuole solo l’Inter”: Marotta al settimo cielo, l’annuncio fa impazzire i tifosi

Ore importanti in casa Inter con il club nerazzurro al lavoro costante per migliorare la rosa e lavorare in equilibrio con il bilancio.

Sono giorni roventi in casa Inter. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi la miglior formazione possibile in vista della prossima stagione. Colpi in entrata con un occhio al mercato in uscita e possibile cessioni eccellenti. Nelle ultime ore sono però in arrivo aggiornamenti importanti per il mercato nerazzurro.

In attesa di novità dalla trattativa per Paulo Dybala il club nerazzurro nelle ultime ore ha fatto notevoli passi in avanti per il ritorno a Milano per Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano il giocatore sta spingendo molto e vuole solo l’Inter. Ora anche in casa nerazzurra c’è maggiore fiducia circa il possibile ritorno di ‘Big Rom’. I tifosi sognano il doppio colpo Dybala + Lukaku e l’Inter ha grande fiducia circa questa possibile trattativa.

Il centravanti belga si aspetta un intervento nelle trattative anche del club milanese e le possibilità di un ritorno aumentano giorno dopo giorno. Nelle prossime settimane Inter e Chelsea dovranno discutere riguardo le cifre del prestito oneroso per il giocatore e c’è sempre maggiore ottimismo sulla trattativa.

Inter, possibile un’uscita sul mercato

Lukaku è pronto ad un grande sacrificio per tornare a Milano e Romelu sarebbe disposto a dimezzare il proprio ingaggio. In casa nerazzurra si deve lavorare anche alle uscite e, al di là della questione Skriniar, la società milanese deve sfoltire il reparto offensivo.

Con i possibili ingressi di Dybala e Lukaku ad uscire sarà Alexis Sanchez ed a sorpresa anche Edin Dzeko è a rischio. Lautaro pare destinato alla permanenza ed il bomber bosniaco potrebbe dire addio invece dopo solo una stagione in nerazzurro.