Calciomercato Milan, colpo di teatro: alla fine resta e rinnova

La permanenza del calciatore rossonero del Milan appare adesso molto concreta ma sarà legata a condizioni particolari.

Milan impegnato per costruire il futuro. Dopo la vittoria dello scudetto, i rossoneri vogliono restare davanti a tutti, ingolositi pure dalle opportunità che possono arrivare dal cambio di società. La dirigenza milanista, in particolare, sta lavorando per garantire la continuità di un elemento molto importante.

Il contratto in scadenza verso cui è rivolta l’attenzione di Paolo Maldini è infatti quella di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese si opererà al ginocchio e questo lo costringerà a saltare la prima parte del prossimo campionato tuttavia rinnoverà per un’altra stagione il suo rapporto con i rossoneri.

Milan, si lavoro al rinnovo di Ibrahimovic: contratto annuale e legato ai gettoni di presenza

Del futuro di Zlatan Ibrahimovic si è occupato il ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano romano ha scritto che nei prossimi giorni il calciatore svedese incontrerà il Milan per parlare del suo futuro. L’attaccante dovrebbe comunque proseguire per un’altra stagione nella formazione rossonera.

Nel campionato appena concluso, Zlatan Ibrahimovic è stato costretto a saltare diverse partite. Lo svedese ha giocato soltanto dieci partite in Serie A dall’inizio. In totale ha firmato 23 presenze e otto reti nel torneo che ha riportato il Milan in cima. Il calciatore ha avuto un peso notevole come uomo spogliatoio capace, con il suo carisma, di trascinare i suoi compagni.

Ora però, il rinnovo passerà attraverso un’altra formula, a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle attuali. L’accordo sarà legato a dei gettoni di presenza e alle sue condizioni fisiche dopo l’operazione dello scorso 25 maggio che lo terrà lontano dai terreni di gioco ancora a lungo.