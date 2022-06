Agustin Alvarez, pres. Penarol: “Al Sassuolo il gioiello dell’Uruguay”

Ha sfiorato la Serie A già qualche mese fa, ma Agustín Alvarez ci arriva adesso: il giocatore del Peñarol è il nuovo attaccante del Sassuolo. Le dichiarazioni del presidente del club uruguaiano.

La Fiorentina ci aveva provato invano a febbraio, quando in coda c’erano altri club e tutti avevo gli occhi strabiliati per i numeri di Agustín Alvarez. Tuttavia, a portare in Italia il più promettente calciatore uruguaiano dell’attuale generazione sarà il Sassuolo.

La società neroverde ha chiuso l’accordo con il Peñarol durante gli scorsi giorni e il giocatore arriverà in città dopodomani per apporre la firma sul contratto, che lo legherà alla società di Serie A fino al 2027.

‘El Canario’, com’è soprannominato in patria, verosimilmente prenderà il posto di Gianluca Scamacca, il cui futuro pare lontano dalla squadra allenata da Dionisi. Forse non ci sarà tempo di rimpiangerlo, perché l’uruguaiano è ben carico: “Voglio imparare, voglio crescere, credo di avere ancora molto da fare e che il Sassuolo sia l’ideale per questo. Ovviamente voglio giocare tanto e collezionare tanti minuti in Serie A”.

Peñarol, il presidente: “Sassuolo, Alvarez è il gioiello dell’Uruguay”

In esclusiva ai microfoni di Serieanews.com è intervenuto Ignacio Ruglio, presidente del Peñarol, il quale ha dettagliato l’accordo siglato col Sassuolo: “Domani Alvarez parte e arriva giovedì in Italia, firma e venerdì torna in Uruguay. A inizio luglio comincia la nuova avventura. Tutte le condizioni sono state accordate col Sassuolo, che compra il 100% del cartellino, mentre a noi resta il 20% sulla futura rivendita”.

Cosa ci sarà da aspettarsi? Di tutto. Si tratta di un giocatore classe 2001 che più prolifico non potrebbe essere stato. Ruglio ne parla così: “É la nostra grande stella. Ha avuto dei mesi difficili, soprattutto a livello emotivo perché stava per essere venduto a febbraio e noi non l’abbiamo lasciato partire. Poi il Peñarol ha vissuto le sue complicazioni, e quindi non gli arrivavano palloni per andare in rete. Il resto dei numeri però sono chiari, ben oltre ciò che fa un calciatore di 20 anni. É stato anche convocato con la Nazionale maggiore, e ha giocato una grande partita contro l’Argentina, da 9 ha giocato al posto degli assenti Suarez e Cavani. É il grande gioiello del calcio uruguaiano, goleador della Copa Sudamerica 20-21. Nell’occasioni ha fatto 3 gol al Corinthians… per intenderci. I suoi numeri sono al di fuori della normalità!”.