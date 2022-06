Calciomercato Roma, salti di gioia per Mourinho: oggi arriva la firma

Josè Mourinho ed i tifosi della Roma esultano: il primo colpo dell’estate è ad un passo dall’ufficialità. La firma arriva già in giornata.

La Roma di Josè Mourinho è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club giallorosso, reduce dalla vittoria della prima edizione di UEFA Conference League, si è qualificato per la prossima edizione di Europa League, il secondo torneo per club più importante d’Europa dopo la Champions.

Il club giallorosso, visti gli impegni sul doppio fronte del prossimo anno calcistico, cercano rinforzi da regalare all’allenatore portoghese e ai tifosi capitolini. Dopo aver ritrovato i calciatori sparsi in giro per l’Europa rientrati dai prestiti, il primo vero colpo per lo Special One è sempre più vicino.

Calciomercato Roma, oggi firma Matic

Nella giornata di ieri è arrivato a Roma Nemanja Matic, centrocampista serbo, oramai ex Manchester United. Il contratto con il club inglese è giunto al termine e per questo motivo i capitolini hanno dato il via all’assalto al suo cartellino. Oggi, quello che si appresta ad essere il primo colpo della Roma, arriverà al centro sportivo di Trigoria per visitare la struttura e firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi.

Come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il calciatore, pupillo di Mourinho, si legherà alla Roma fino al 2023. Qualora dovesse scendere in campo almeno per il 50% delle gare stagionali, il suo contratto verrà automaticamente rinnovato fino al 2024. Per lui è già pronto un annuale con opzione per l’anno successivo a 3.5 milioni di euro più bonus che farebbero lievitare l’ingaggio ad oltre 4 milioni a stagione.