Grande rivoluzione ad opera di Apple arriva per il campionato locale, che potrebbe fare da apripista per altre situazioni analoghe.

Mentre in Italia il popolo sportivo è in grande fermento per l’aumento dei prezzi che DAZN ha stabilito per la prossima stagione, negli Stati Uniti giunge la novità. Un cambiamento che potrebbe significare la rivoluzione streaming per la diffusione dei contenuti fino a questo momento quasi esclusivamente ad appannaggio delle tv.

La MLS, infatti, ha venduto i diritti di trasmissione dei suoi match in esclusiva alla Apple. Diventerà così il primo grande campionato sportivo degli Stati Uniti ad andare live attraverso un’impresa di media digitali.

L’accordo inoltre ha la durata di dieci anni, segnando così un sodalizio al quale dimostrano di credere con estrema fiducia. E non ci saranno costi maggioritari rispetto al pacchetto. Sarà stabilito e diffuso per tutti gli interessati. Inoltre, i match da seguire potranno essere a disposizione su un’unica piattaforma, piuttosto che accedere ai vari canali tv che non ne possedevano l’esclusiva.

La MLS in diretta su Apple: la grande novità, ecco cosa comporta

Ciò significa che i seguaci e tifosi di tutto il mondo potranno seguire le sfide di MLS e Leagues Cup senza alcuna interruzione e senza aver bisogno di un pacchetto di Pay tv. Una porzione delle sfide sarà inoltre disponibile senza necessità di costi aggiuntivi per coloro che sono abbonati ad Apple TV+, con un numero limitato di partite disponibili gratuitamente.

Apple, secondo quanto riferisce ancora ‘Calcio&Finanza’, verserà una garanzia minima per tali diritti di circa 250 milioni di euro a partire dal 2023. Si tratta di 2,5 miliardi di dollari complessivi. A sua volta otterrà finanziamenti, vedendo i match con un abbonamento che genererà le entrate. Il commissario della MLS, Don Garber, ha spiegato: “Questa è una partnership ed il fulcro di questa partnership è un’attività in abbonamento che costruiremo insieme e otterremo una garanzia per i ricavi che saranno raggiunti dall’attività in abbonamento”.