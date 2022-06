Torino in lutto: è scomparso il vice presidente Giuseppe Cairo

Morto all’età di novanta anni Giuseppe Cairo, papà del presidente granata Urbano: da giovane ha vestito la maglia dell’Alessandria

Grave lutto nel Torino. All’età di 90 anni è scomparso il vicepresidente del club granata Giuseppe Cairo. Padre di Urbano, presidente dei granata, da giovane aveva giocato a calcio vestendo anche la maglia dell’Alessandria.

Successivamente, Giuseppe Cairo è entrato nel mondo immobiliare. Proprio lui ha consigliato al figlio Urbano di rilevare il club granata. Sempre presente a bordocampo per seguire da vicino le sorti della squadra.

Giuseppe Cairo, morto all’età di novanta anni, lascia i suoi quattro figli. Oltre ad Urbano, presidente del Torino e di RCS, anche Isabella, Roberto e Laura. Oltre a loro anche numerosi nipoti, generi e nuore. Il vicepresidente granata aveva compiuto 90 anni lo scorso 29 aprile

Giuseppe Cairo, che viveva ad Abbazia di Masio, era solito seguire molto da vicino il Torino, pure in occasione del Trofeo Mamma Cairo, in programma ogni anno in estate ed in cui si sfidano varie squadre Primavera, in memoria di Maria Giulia Castelli Cairo, moglie di Giuseppe scomparsa circa 10 anni fa. Anche lei, grandissima tifosa, ha giocato un ruolo importante nell’acquisizione della società.

Il lutto per la scomparsa del vicepresidente del club segue di qualche ora un’altra perdita che ha scosso il mondo Toro. Nella giornata di ieri, infatti, è scomparso Akeem Omolade, ex calciatore granata. Con il Torino ha debuttato in Serie A il 2 febbraio 2003 nel match contro l’Inter.