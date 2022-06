Calciomercato Inter, colpo Lukaku: svelata la mossa di Marotta

Romelu Lukaku vuole l’Inter e probabilmente non si arrenderà fino a quando non farà nuovamente ritorno a Milano: la mossa di Marotta può essere decisiva.

Romelu Lukaku, pentito di aver lasciato meno di un anno fa la Milano nerazzurra, ora sta mettendo anima e corpo per riuscire a tornare alla sua base. Per questo motivo si è mosso personalmente prima con Todd Boehly, nuovo proprietario del Chelsea, poi con Thomas Tuchel. Il via libera è arrivato ma l’operazione comunque ha incontrato non poche difficoltà. È proprio qui che sta entrando sempre più in gioco la mossa di Marotta.

Nella storia d’amore senza fine tre sono i protagonisti principali. Il primo è Romelu Lukaku che, quando il 12 agosto del 2021 ha lasciato Milano per approdare in Premier League, aveva ben altre aspettative. E che ora vorrebbe solamente tornare indietro.

Il secondo protagonista è l’Inter, che platonicamente riaccoglierebbe il belga a braccia aperte e che ha lasciato proprio a lui il compito di comprendere le intenzioni del terzo e ultimo protagonista della vicenda. Il Chelsea, che ha aperto alla possibilità di lasciarlo partire con un prestito, purché questo sia oneroso. A tal proposito, Giuseppe Marotta studia le proprie carte e ragiona su come poter inserire al meglio nell’affare la contropartita che porta il nome di Denzel Dumfries.

Calciomercato Inter, Marotta e la mossa Dumfries per l’operazione Lukaku: le prossime ore saranno ore decisive

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il giro di chiamate che c’è stato tra Boehly, Tuchel e Lukaku ha ottenuto un buon esito. Il Chelsea ha aperto al prestito, che ora l’Inter sarebbe anche disposta a pagare. L’operazione che risultava essere impossibile, oltre che impensabile, ora sembrerebbe davvero poter andare in fase di decollo.

La mossa di Marotta è principalmente una: inserire nella trattativa il gioiello nerazzurro Denzel Dumfries, che quest’anno all’Inter ha mostrato il proprio potenziale. Il club inglese lo valuta 25 milioni di euro, mentre nella sede di Milano la valutazione non scende al di sotto dei 40 milioni di euro. La prossima settimana si capirà, dunque, definitivamente cosa succederà di tutto questo intreccio: se Lukaku (con Dumfries di rimando) sarà dentro o fuori per la prossima stagione in Serie A.