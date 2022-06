Chelsea-Lukaku, la sentenza è durissima: gelata anche l’Inter

Lukaku vuole tornare all’Inter dopo la stagione non all’altezza delle aspettative condotta al Chelsea: la sentenza sul campionato però è durissima

Romelu Lukaku ha un solo pensiero: quello di riuscire a fare ritorno all’Inter e quindi in Serie A. Lì dove, lo scorso anno, aveva fatto molto bene prima di trasferirsi al Chelsea il 12 agosto 2021. Il club di Premier League l’ha fortemente voluto, così come il belga ha accolto di buon grado il trasferimento. Però poi la stagione non è andata come ci si sarebbe aspettati.

Romelu Lukaku, dunque, vuole fare ritorno nel club che l’ha reso in due anni grande. Lì dove era stato incoronato come ‘Re di Milano’. L’operazione non appare semplice ma il club nerazzurro lavora sulla possibilità di (ri)prendere il giocatore tramite un prestito oneroso.

In risposta anche a tutte le voci di mercato che stanno circolando negli ultimi giorni, come riportato dal ‘Daily Mail’, ha fatto sapere cosa ne pensa della situazione John Obi Mikel. L’ex giocatore del Chelsea ha, infatti, bocciato la Serie A dove l’attaccante vorrebbe tornare, con una dura sentenza, paragonandola alla Premier League.

Mikel boccia la Serie A e con essa la scelta di Lukaku: “La Premier è totalmente diversa. La lega italiana è più lenta”

L’ex di Premier League e del Chelsea, John Obi Mikel, ha voluto esprimere il proprio pensiero, riferito poi dal ‘Daily Mail’, sulla decisione di Romelu Lukaku presa dopo quest’ultima stagione da poco conclusa. Ci si sarebbe certamente aspettati di più in Premier, specialmente visto quanto il club ha investito per il suo trasferimento. Con un’operazione da 113 milioni di euro.

“La Premier League – ha affermato quindi John Obi Mikel – è totalmente diversa rispetto alla Serie A. È più veloce, più potente, più forte, mentre la lega italiana è più lenta. In Inghilterra c’è troppa qualità, il passo è troppo da reggere per il campionato italiano. In Italia puoi giocare fino a 40 anni, in Premier devi lavorare molto di più”. Secondo lui Lukaku starebbe quindi scegliendo di compiere un ‘passo indietro’, rispetto a dove attualmente si trova.