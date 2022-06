Occhio Lazio, l’ufficialità complica tutto: che problema per Sarri

La Lazio continua a lavorare per la prossima stagione, ma attenzione all’ufficialità dell’ultim’ora. Adesso si che sorgono i problemi per Sarri.

Un quinto posto in classifica e una voglia matta di restare in scia delle grandissime, in vista della prossima stagione. È questo il piano della Lazio e del nuovo e prolungato ciclo tecnico targato Maurizio Sarri, che adesso non lascia ma raddoppia per il 2023.

Per raggiungere il prossimo step, però, i biancocelesti avranno bisogno di un bel restyling sul mercato. Non solo ci sarà la necessità di capire cosa faranno Luis Alberto e Milinkovic-Savic, ma anche come rimpiazzare e colmare le tante lacune della scorsa stagione.

Su tutte, quella relativa al portiere: tra i pali, la Lazio di Sarri ha faticato moltissimo e adesso è alla ricerca di un nuovo profilo su cui puntare. E il nome di Marco Carnesecchi è ormai il primo della lista.

Occhio Lazio, c’è l’ufficialità: Carnesecchi out per 3-4 mesi, il comunicato

Attenzione, però, alle notizie ufficiali che giungono da Bergamo. Come era noto, il portierino dell’Atalanta ha rimediato un brutto colpo alla spalla nel corso degli ultimi impegni con l’Under 21. Un qualcosa che gli è costato caro, visto che Carnesecchi è dovuto passare forzatamente sotto i ferri.

Un’operazione che – si legge dal comunicato – lo terrà fuori per i prossimi mesi: esattamente 3-4, come diagnosticato dall’equipe medica che ha operato il giovane orobico. Insomma, una brutta notizia per l’Atalanta, ma anche e soprattutto per la Lazio, che puntava molto su Carnesecchi.

Certo, l’interesse della Lazio resta vivissimo, ma ci sarà da capire come evolverà la riabilitazione e quali saranno adesso i piani di Sarri e della squadra mercato biancoceleste. Ad oggi, l’intervento di Carnesecchi rischia di complicare tutto.