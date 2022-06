Calciomercato Lazio, un centrale per Sarri: fissato il prezzo

La Lazio vuole portare alla corte di Maurizio Sarri un nuovo difensore centrale: c’è un altro candidato, fissato il prezzo

La prima stagione di Maurizio Sarri alla guida della Lazio è stata molto positiva. La squadra biancoceleste è finita subito dopo le prime quattro, troppo forti e preparate rispetto alle altre. Il vero tallone d’Achille di questa squadra è stata la fase difensiva: troppi i gol subiti per un allenatore attento e perfezionista come Sarri. Ecco perché Lotito e Tare si metteranno a disposizione per accontentarlo sul mercato.

Anche perché, quando Sarri è stato accontentato sul mercato, ha sempre dato grandi soddisfazioni. Lo dice la sua storia e i risultati che ha ottenuto nelle squadre che ha allenato. La prima scelta della Lazio è sempre stata Alessio Romagnoli, che si libererà a zero dal Milan il prossimo 30 giugno. Ma c’è anche un altro giocatore che potrebbe fare al caso dei biancocelesti.

Lazio, Ferrari del Sassuolo per la difesa

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio vuole attuare una vera e propria rivoluzione in difesa. Si sono fatti i nomi di Romagnoli, come detto in precedenza, e di Casale. Ma c’è anche Gian Marco Ferrari del Sassuolo che potrebbe fare al caso di Sarri. La filosofia dei neroverdi è, infatti, per certi versi simile rispetto a quella dell’allenatore biancoceleste. Questo potrebbe portare dei vantaggi al giocatore nell’ambito di un eventuale trattativa.

Il Sassuolo è bottega cara e per Ferrari il prezzo è stato già fissato: la Lazio dovrebbe sborsare sui 7 milioni di euro per acquistare il difensore classe ’92. Il suo contratto scadrà nel 2024 ed è un titolare della squadra di Dionisi.