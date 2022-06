Donnarumma, prima la papera e poi la batosta: annuncio durissimo

Momento decisamente no per il portiere dell’Italia e del PSG Gianluigi Donnarumma. La dichiarazione è una vera e propria batosta.

In attesa di capire quello che sarà il suo futuro al PSG, se anche l’anno prossimo sarà all’insegna dell’alternanza con Keylor Navas oppure dalle parti di Parigi prenderanno una decisione, Donnarumma è stato impegnato con continuità con la Nazionale.

Quattro partite di Nations League che però non sono state esattamente da ricordare. Complice anche un infortunio contro la Germania nel pari d’andata, Donnarumma non ha offerto le prestazioni di altissimi livello alle quali aveva abituato il pubblico soprattutto durante l’ultimo Europeo.

Per il numero uno della nazionale qualche errore di troppo. Se per Mancini e parte dei tifosi ciò non costituisce un dramma, con il CT che non ha intenzione di non rinnovargli la fiducia, in altri settori inizia a serpeggiare qualche critica e qualche paragone in negativo forse un po’ troppo azzardato.

“Donnarumma, rischia di fare la fine di Balotelli”, la dura sentenza di Franco Ordine.

Il giornalista Franco Ordine, noto tifoso del Milan, ci è andato giù pesante. In un tweet ha paragonato la situazione di Donnarumma con quella di un altro calciatore che ad inizio carriera sembrava dovesse ottenere ben altri riconoscimenti: Mario Balotelli.

Ordine mette in fila le motivazioni dietro la deludente prestazione di Donnarumma, citando prima “la presunzione di essere il numero uno al mondo” e, in rapida successione, la forma fisica non eccellente e le poche partite giocate in campionato, colpa anche della celebre alternanza con Navas, col PSG. Altra motivazione è da riscontrare nei pochi progressi con il gioco di piede. Tutte cose che, secondo Ordine, potrebbero fare di Donnarumma il “nuovo Balotelli“. E di certo Balotelli non è stato, in questo caso, utilizzato come metro di paragone positivo.