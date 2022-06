Donnarumma senza pace, scoppia la polemica: succede contro la Germania

Serata difficile per Donnarumma: nel corso di Germania-Italia, scoppia la polemica e il portiere del PSG finisce di nuovo nel mirino della critica.

Non è stata una stagione semplice. E adesso, Gigio Donnarumma è chiamato a rialzarsi con la maglia della Nazionale italiana, in vista della prossima sempre tra i pali del Paris Saint-Germain.

I tanti errori con il proprio club e con la maglia dell’Italia, però, si sono fatti sentire. Soprattutto in questo 2022, l’ex portiere del Milan è finito troppo spesso nel mirino della critica, per degli scivoloni fin troppo grossolani.

Scivoloni che hanno riportato, adesso, il numero uno della Nazionale al centro delle polemiche. E anche nella sfida tra Germania e Italia, non sembra esserci pace per Gigio Donnarumma.

Donnarumma, altra serata difficile: errore e polemica contro la Germania

Già perché nella sfida contro i teutonici, il portiere del PSG è stato autore di un errore che è costato caro alla difesa degli azzurri. Sulla rete da tiro ravvicinato di Kimmich, Donnarumma si è lasciato sfuggire il pallone tra le gambe, gettandosi fin troppo in anticipo sulla conclusione avversaria.

“Questo è un errore di Donnarumma che si butta a caso ancor prima che il tedesco tiri. Tiro centrale che gli passa sotto le gambe. Qualcuno doveva dirlo”: così gli utenti su Twitter si scatenano e danno il via alle polemiche sull’ex Milan. Addirittura, qualcuno urla al ‘sopravvalutato’.

Insomma, un’altra serata difficile per il portiere campano, che non sembra attraversare il migliore dei momenti di forma. Adesso, l’Italia di Mancini è costretta a recuperare e a rincorrere contro l’organizzatissima Germania di Flick. Una gara complicata e combattuta, che gli azzurri stanno provano a giocarsi con tutte le proprie risorse. E nella speranza di non concedere più il fianco così facilmente.