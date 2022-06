“Ormai penso sia finita…”: Dybala, la rivelazione sul futuro è netta

Paulo Dybala è seguito da tante squadre, soprattutto dall’Inter. Proprio sul futuro dell’argentino c’è stata un’importante rivelazione.

Dopo la decisione della Juventus di non rinnovargli il contratto, Dybala è subito diventato uno dei calciatori più seguiti in sede di calciomercato. Sulla ‘Joya’, infatti , si sono fiondate tante squadre: dall’Inter di Beppe Marotta, passando per il Newcastle ed Arsenal, al Barcellona e l’Atletico Madrid di Simeone.

Chi è in pole position, al momento, per acquisire le prestazioni dell’argentino è sicuramente l’Inter. La ‘Beneamata’, infatti, ha avuto anche un incontro con l’agente del calciatore, però senza trovare ancora un’intesa definitiva. Marotta, come raccolto dalla redazione di ‘SerieANews.com’, ha anche rilanciato la sua offerta ma solo per quanto riguarda i bonus e non la parte fissa dell’ingaggio, che resta di 5,5 milioni di euro all’anno.

L’Inter dovrà sicuramente aumentare la propria proposta, considerando che Dybala difficilmente accetterà un’offerta sotto i 6 milioni di euro (ovvero la cifra che percepiva alla Juventus). L’argentino in Italia è stato solo accostato alla ‘Beneamata’, ma anche alla Roma di José Mourinho. Proprio sull’ipotesi di vedere l’attaccante con la maglia giallorossa ci sono state delle importanti dichiarazioni.

Futuro Dybala, la rivelazione di Totti: “L’argentino alla Roma? Ormai penso sia finita”

Francesco Totti, infatti, si è soffermato così sul destino della ‘Joya’ ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ipotesi di vedere Dybala con la maglia della Roma? Ormai penso sia finita. Non dipende solo da lui, fosse solo per Dybala ci sarebbero buone possibilità. Zanetti è più convincente di me? Lasciamo stare questo discorso che è meglio”.

L’ex giocatore della Roma ha poi continuato il suo intervento: “Che ne penso della coppia Dybala-Lukaku? Sarebbero formidabili assieme, un binomio perfetto tra forza fisica ed estro. Qualunque allenatore vorrebbe avere a propria disposizione questi due giocatori”.