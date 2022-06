“Si può chiudere…”: Inter, Marotta accelera per il grande ritorno

L’Inter è molto attiva in sede di calciomercato. Marotta ha accelerato per chiudere un’importante trattativa.

Sono giorni molto intensi in casa Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, si stanno incontrando con tantissime persone, tra agenti e direttori sportivi di altre squadre, sia per quanto riguarda il mercato in entrata che in uscita. Sul fronte degli addii, dopo Ivan Perisic, altri giocatori potrebbero cambiare squadra nelle prossime settimane.

Tanti nerazzurri, infatti, hanno le valigie pronte: da Sanchez, passando per Gagliardini e Sensi, ad Arturo Vidal . Per quanto riguarda i nuovi arrivi, invece, l’Inter sta lavorando al grande colpo, ovvero ingaggiare a parametro zero Paulo Dybala. Le parti ancora devono trovare un accordo, ma la ‘Beneamata’ è sicuramente la favorita per acquisire le prestazioni dell’argentino.

L’Inter è vicina a prendere anche Bellanova dal Cagliari per circa 10 milioni di euro. La società sta cercando anche di regalare a Simone Inzaghi il giocatore più decisivo per lo Scudetto vinto l’anno scorso con Antonio Conte alla guida dei nerazzurri, ovvero Romelu Lukaku. Proprio sul suo ritorno a Milano ci sono delle importanti novità.

Inter, Marotta può chiudere per Lukaku già in settimana: i dettagli

Il ‘Telegraph’, infatti, ha dato degli imporanti aggiornamenti sul ritorno del belga a Milano: “I contatti tra l’Inter ed il Chelsea sono sempre più intensi, si può chiudere entro questa settimana. Nella giornata di ieri c’è stata una call tra i vertici della società nerazzurra, l’avvocato di Lukaku ed il nuovo proprietario del team inglese: Todd Boehly”.

La ricostruzione del quotidiano inglese poi continua: “La riunone è stata molto positiva, anche se sicuramente bisognerà ancora lavorare per chiudere l’affare. Le parti hanno parlato prima di tutto dello stipendio del giocatore, che si taglierà l’ingaggio per tornare all’Inter (con il Chelsea che parteciperà comunque al pagamento di alcuni emolumenti per il prossimo anno). Le due società, in un secondo momento, si dovranno mettere d’accordo sulla cifra che l’Inter dovrà elargire ai ‘Blues’ per ottenere il prestito di Lukaku e se quali giocatori da inserire come eventuali contropartite”.