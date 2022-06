“È giunto il momento”: Milan cambia tutto, c’è la confessione a sorpresa

Arriva la dichiarazione che potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda il mercato del Milan. Il calciatore è stato chiaro.

Dopo il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird il Milan ha messo il piede sull’acceleratore per quanto riguarda il mercato. Ormai è quasi fatta per Divock Origi, ma Maldini non ha certo intenzione di fermarsi.

Considerando la carta d’identità non più verde di Ibrahimovic e Giroud, il Milan ha bisogno di un altro colpo in avanti. Uno dei nomi caldi di queste settimane è quello di Noa Lang del Bruges. Una trattativa nelle corde del Milan, soprattutto adesso che è arrivata una presa di posizione da parte del calciatore che potrebbe agevolare il trasferimento.

“Se dovessi rimanere al Bruges andrà bene.” ha dichiarato Noa Lang ai microfoni del De Telegraaf. “Qui sto bene, ma con il club abbiamo concordato che è giunto il momento che io parta. Il mio percorso di crescita adesso porta a questo. Se vado in un grande club potrò allenarmi ad un livello più alto e giocare con un’intensità maggiore.”

Milan, Noa Lang apre alla cessione: “E’ il momento”

Grande club che potrebbe appunto essere il Milan. Maldini ha da tempo messo gli occhi sul calciatore e si parla di cifre abbordabili per le casse rossonere. In tutto questo Noa Lang ha le idee chiare su cosa vuole, ma per il resto non si sbilancia molto: “Non ho un campionato preferito dove andare. Alla fine i grandi calciatori possono giocare ovunque. Si tratta solo di parlare con un club e vedere che sensazioni ti da.”

Un grande club che, nell’ottica di Noa Lang potrebbe anche aiutarlo in vista del Mondiale in Qatar del prossimo inverno. “Sarà di certo una scelta importante.” ha concluso l’attaccante olandese. “Soprattutto con il Mondiale alle porte.”