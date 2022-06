Perché l’Inter può prendere Lukaku senza vendere Lautaro

Sono giorni di sogni soprattutto per i tifosi dell’Inter, le parole dell’ad Antonello confermano che il club nerazzurro può prendere Lukaku e Dybala senza vendere Lautaro.

“Tutto si può fare, tenendo conto della sostenibilità”, in queste parole dell’ad Antonello c’è il “mare magnum” di sogni, opportunità e obblighi finanziari che viaggia sull’asse Marotta-Ausilio.

I tifosi dell’Inter possono sognare, non è impossibile che la dirigenza nerazzurra possa presentarsi con Lukaku e Dybala senza vendere Lautaro. Si tratta di scenari, non certezze perchè l’argentino ha estimatori sul mercato e siamo ancora a metà giugno. Il Tottenham di Conte è in agguato, l’Atletico Madrid è di fatto senza un nove, il ds Berta lo stima tanto e ha ancora il rammarico di non essere riuscito a prenderlo prima dell’Inter.

L’Inter deve chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni di euro. Ci sono due strade per arrivare alla meta: una plusvalenza importante come Skriniar al Psg per 80 milioni di euro o produrre la somma delle cessioni di Pinamonti, Pirola, Di Gregorio e altri giocatori.

Dzeko e il Decreto Crescita le chiavi dell’Inter per Lukaku

La curiosità è che sarebbe soprattutto il Monza di Berlusconi a mettere a posto il bilancio dell’Inter. Se dovesse partire Skriniar, il sostituto sarebbe Bremer a prezzo di saldo considerando il rinnovo “tattico” con il Torino. Se non ci sarà accordo con il Psg, l’uscita in difesa potrebbe essere De Vrij che piace al Manchester United. Un’altra fonte di introiti è Dumfries che piace al Chelsea.

L’Inter per l’ex Psv vuole 40 milioni di euro e ha già pronto il pacchetto esterni: Bellanova arriverà in ogni caso, con la partenza di Dumfries ci sarebbe l’assalto ad Udogie. Il quadro degli esterni sarebbe così formato: Darmian e Bellanova a destra, Gosens e Udogie a sinistra, con Dimarco jolly. Un’alternativa, sicura, low-cost e adattabile su entrambe le fasce è Cambiaso del Genoa.

Arriviamo all’attacco: perchè l’Inter può prendere Lukaku e Dybala senza vendere Lautaro? I partenti sarebbero Dzeko e Sanchez, con un grosso risparmio in termini d’ingaggio e l’Inter lavora anche per liberarsi di Vidal.

Lukaku inciderebbe poco in termini di spesa sul bilancio, il prestito oneroso costerebbe una decina di milioni. Approfittando del Decreto Crescita (perciò l’affare va chiuso entro il 30 giugno), con la cessione di Dzeko l’Inter non avrebbe assolutamente un incremento del monte ingaggi dopo il cambio di centravanti.