Allegri ha scelto il nuovo difensore: affare da 40 milioni

Koulibaly alla Juventus per sostituire Chiellini: potrebbe essere questo il piano bianconero in vista dell’attuale sessione di calciomercato. Il centrale difensivo del Napoli ha una valutazione tra i 40 e i 50 milioni di euro

La Juventus proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di mettere le mani sul futuro erede di Chiellini. Come rivelato da “Tuttosport” nelle ultime ore, Cherubini e Arrivabene starebbe lavorando sottotraccia per arrivare a Koulibaly del Napoli. Il centrale difensivo senegalese, di fatto, si svincolerà a costo zero in vista del prossimo giugno 2023.

Ecco perchè il Napoli, in caso di mancato accordo per il rinnovo, potrebbe aprire concretamente alla cessione del suo leader difensivo. 40-45 milioni le possibili richieste di De Laurentiis, con la Juventus pronta a inserire Demiral come potenziale contropartita tecnica.

Allegri, dal canto suo, avrebbe espresso la sua totale preferenza per Koulibaly, il quale perfezionerebbe il reparto difensivo della Juve arricchendolo di forza fisica, temperamento e grande esperienza. Trattativa complicata, ma non impossibile. Parti fredde e nessun contatto ufficiale, ma attenzione ai possibili colpi di scena.

Koulibaly alla Juventus, Allegri sogna il grande colpo

A prescindere dalla conferma di Bonucci, De Ligt e Gatti, la Juventus piomberà con forte decisione su un altro difensore esperto di piede mancino. Allegri avrebbe già puntato l’indice su Koulibaly, profilo ideale per completare la retroguardia bianconera.

L’affare con il Napoli, come detto, potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di Demiral come contropartita. Il club partenopeo, dal canto suo, difficilmente allungherà la trattativa per il rinnovo del difensore per non rischiare di perderlo a costo zero in vista della prossima estate 2023. La Juventus fiuta il colpo Koulibaly: sono attese novità nelle prossime settimane.