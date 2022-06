“Nessun accordo”: Milan, l’annuncio dell’attaccante gela i tifosi

Maldini e Massara stanno cercado di rinforzare il Milan di Pioli, ma per un obiettivo di mercato non c’è nessun accord. I dettagli.

Dopo aver vinto lo Scudetto, il Milan sta lavorando in sede di calciomercato. Maldini e Massara, il cui rinnovo tarda ad arrivare ma non è per nulla in discussione, si stanno adoperando per consegnare a Stefano Pioli una squadra che possa sia difendere il titolo appena conquistato che disputare un’ottima Champions League.

I due dirigenti rossoneri hanno quasi chiuso per Renato Sanches, che sostituirà Kessié promesso sposo del Barcellona, mentre per Botman bisogna registrare qualche problema. Sul vecchio pallino del Milan, infatti, il Lille sta facendo un po’ di resistenza, considerando che sul giocatore c’è anche il ricchissimo Newcastle.

Il difensore olandese sta aspettando comunque il Milan, nelle prossime settimane sapremo sicuramente qualcosa di più sul suo arrivo o meno nel team rossonero. Maldini e Massara stanno cercando di prendere anche un nuovo trequartista ed il primissimo nome è quello di Charles De Ketelaere del Bruges. Proprio dal club belga potrebbe arrivare anche un altro giocatore, anche se quest’ultimo non ci sono delle ottime notizie.

Milan, l’annuncio di Noa Lang: “Non c’è nessun accordo con i rossoneri”

Noa Lang, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni al quotidiano olandese ‘nu.nl’: “Ho già un accordo con il Milan? Al momento, non c’è nessun accordo con nessun club. Non so dove siano uscite queste indiscrezioni. Voglio crescere e per farlo devo compiere un passo in avanti. Se dovessi restare, darò sempre tutto me stesso perché amo questa squadra”.

L’attaccante olandese con queste parole ha di fatto sconfessato la notizia del ‘ De Telegraaf’ che aveva riportato di un accordo ormai imminente con il Milan, a cui mancava solo il sì definitivo di Redbird. Il quotidiano olandaese aveva scritto anche le cifre dell’operazione: 22 milioni di euro al Bruges ed un contratto di cinque anni al giocatore.