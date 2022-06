Lazio, Sarri ha scelto il nuovo regista: arriva dalla Serie A

Torreira alla Lazio dopo l’addio alla Fiorentina. Potrebbe essere questa la clamorosa mossa a sorpresa della società biancoceleste per cercare di accontentare le richieste di Sarri in vista della prossima stagione

Il mercato della Lazio è pronto a entrare nel vivo con l’affondo reale e concreto sul nuovo regista. A prescindere dall’arrivo di Marcos Antonio, operazione definita con lo Shakhtar Donetsk, la Lazio sarebbe pronta a puntare con forte decisione su un regista più esperto e maturo per completare la linea in mezzo al campo.

Non è escluso che i biancocelesti, sotto indicazione di Sarri, possano puntare il dito su Torreira, ultimo anno in forza alla Fiorentina e pronto a far ritorno all’Arsenal dopo il mancato riscatto da parte della Viola.

Il giocatore piace particolarmente al tecnico della Lazio, ma attualmente non ci sarebbe stato alcune contatto tra i due club, nè con l’entourage del giocatore. Torreira valuterà il suo futuro nel corso delle prossime settimane. Il giocatore potrebbe gradire la conferma in Serie A anche nel corso della prossima stagione.

Torreira alla Lazio, la pazza idea di Sarri per la prossima stagione

Come detto, Sarri potrebbe dire sì alla pazza idea Torreira. Il centrocampista uruguaiano potrebbe rivestire alla perfezione il ruolo di playmaker davanti alla difesa, completato il centrocampista biancoceleste con qualità, geometrie e dinamismo. Nessun contatto ufficiale tra le parti, ma attenzione alle prossime settimane.

Non trovano conferme le indiscrezioni sul possibile affondo della Juventus sull’ormai ex Fiorentina. La Lazio potrebbe valutare concretamente il possibile affondo. Per il ruolo di vice Immobile, confermato l’interesse per Caputo e Simeone. No secco all’ipotesi Suarez.