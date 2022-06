Addio Allegri e colpo di scena: Juventus, la notizia trapela dal club

La Juventus si sta muovendo molto in sede di calciomercato, ma c’è un colpo di scena sul futuro di Allegri.

Dopo due quarti posti, l’obbligo della Juventus è quello di tornare ad essere competitiva per la vittoria del campionato. I dirigenti bianconeri, di fatto, si stanno adoperando in sede di calciomercato per rinforzare una squadra che ha mostrato tante lacune in questi ultimi anni, specialmente nella zona mediana del campo.

Proprio a centrocampo è arrivato il primo colpo, e che colpo, della Juventus, ovvero il ritorno di Paul Pogba. Il calciatore, svincolato dal Manchester United, ha un’intesa con la ‘Vecchia Signora’ già da tempo e per l’ufficialità del suo ingaggio si attendono i primi giorni di luglio solo per motivi fiscali.

La Juventus è concentrata anche sull’attacco, visto anche l’addio di Dybala. I bianconeri stanno trattando con Di Maria che, però, vorrebbe firmare solo per un anno. Ma tutti questi piani di mercato della ‘Vecchia Signora’ potrebbero essere rovinati da un incredibile colpo di scena che riguarda Massimiliano Allegri.

Colpo di scena in casa Juventus, Damascelli su Allegri: “Alcuni dirigenti bianconeri sperano nelle sue dimissioni”

Tony Damascelli, infatti, a ‘Radio Radio’, ha lanciato un’indiscrezione sul futuro del tecnico toscano: “Ho alcune perplessità per quello che sta accadendo in casa Juventus, visto che alcuni dirigenti bianconeri sperano nelle dimissioni di Massimiliano Allegri. Non credo che il tecnico possa prendere questa decisione. Figuriamoci se rinuncia a tutti quei soldi”:

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento: “A Torino sperano che il tecnico prenda la stessa scelta che fece la sera prima di sposarsi, ovvero quella di lasciare. Nella Juve già è successo con Conte, che non può più tornare nel team bianconero per colpa di quella battuta sul ristorante da 10 euro. La famiglia Agnelli non gliel’ha perdonata”.