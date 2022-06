Pinna: “L’Inter cederà un big. Per Zenga vedremo nei prossimi giorni…”

L’agente e intermediario di calciomercato, Daniele Pinna, ha parlato ai microfoni di SerieANews.com

Daniele Pinna è un agente e intermediario di mercato. Cura gli interessi -tra gli altri- di Walter Zenga, attualmente senza squadra e desideroso di ripartire. L’intermediario ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SerieANews.com, toccando vari temi: da Zenga, appunto, passando per il mercato che condurranno Cagliari e Inter. Ma anche soffermandosi su un giovane calciatore che potrebbe presto approdare in Serie A. Il mercato sta entrando nel vivo.

La prossima Serie B vedrà protagoniste tante squadre ricche di storia e prestigio. Il Cagliari ha annunciato una rivoluzione sul mercato, da chi dovrà ripartire?

“La prossima stagione la serie B avrà un sapore di Championship, dove per circa la metà delle partecipanti avrà un livello da bassa serie A, sono retrocesse a livello burocratico, ma non di livello. Il Cagliari ha fame di ritornare dove gli spetta, in serie A, non credo resista più di un anno senza farlo. Con la cessione di alcune pedine importanti avrà forza di studiare come portare perni rafforzativi in ogni settore, ha la possibilità di puntare molto su giovani che già possiede in casa propria, come Carboni, fresco di rinnovo, Gagliano e Walukiewicz”.

Pinna: “Per Zenga vedremo nei prossimi giorni. Sull’Inter…”

Liverani è la scelta giusta? Capozucca dovrà accontentarlo sul mercato dopo che i big diranno addio.

“Liverani penso sia un ottimo allenatore, ha carattere, il che non gusta mai in uno spogliatoio, e ha un gioco tattico ma allo stesso tempo offensivo al punto giusto e conosce molto bene il torneo cadetto. Capozucca accontenterà Liverani e tutto il popolo Sardo perché lui è un uomo a cui non piace rimanere indietro ed è un vincente”.

Con gli eventuali arrivi di Lukaku e Dybala all’Inter, secondo te i tifosi devono temere una cessione eccellente?

“Beh dovendo arrivare due pedine come Lukaku e Dybala, innanzitutto avrebbero due entrate di spicco, prima cosa da sottolineare, per quanto riguarda le uscite, il calcio è un continuo cambiare e modificare, quindi potrebbe anche accadere che un big possa lasciare, ma non credo più di uno perché l’Inter vuole essere sempre più forte e non il contrario”.

Anche la Juventus cerca grandi nomi, come Pogba e Di Maria dopo una brutta stagione. Ai bianconeri mancano “solo” i giocatori o c’è qualcosa che non va?

“La Juventus cerca soltanto di tenere il passo, dopo un decennio di trionfi, un calo “fisiologico” ci può stare, ma non credo abbiano voglia di restare a guardare gli altri, penso che il prossimo anno sarà una delle candidate, come abbiamo visto negli anni passati, per vincere lo scudetto”.

Il tuo lavoro oscilla tanto tra Sudamerica ed Europa: c’è un giocatore che vorresti portare in Serie A?

“Ce ne sarebbe più di uno, ma in particolare mi sono “innamorato” di un ragazzo di vent’anni, quindi un 2002, che sta già facendo molto parlare di se in Europa, segnando diversi goal nel suo campionato, ci sono tre club in Italia che hanno visto come me le sue potenzialità, ne riparleremo nelle prossime due settimane…”.

E’ da un po’ che Walter Zenga non siede su una panchina.

“Walter Zenga è un grande allenatore, carismatico, tattico e offensivo. Capace di lanciare i giovani come pochi, vedi Cagliari. Credo che sarebbe bello vederlo ripartire all’inizio di una stagione, per decidere sulle scelte iniziali di un club. Vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà…”.