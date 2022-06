Lukaku all’Inter, ancora una sorprendente novità su questa trattativa che infiamma il calciomercato. I tifosi nerazzurri gongolano di fronte all’ultma indiscrezione.

Lukaku, Chelsea e Inter. Da impossibile a possibile. Gradualmente, nei mesi, l'”im” via via si dissolveva in un modo imprevedibile e a modo suo irrazionale. Difficile, nella storia, ricordare un acquisto così oneroso e così fallimentare al contempo. Più di cento milioni, più di dieci milioni di ingaggio.

Una quindicina di gol complessivi poco pesanti rispetto alla pecunia versata, e la decisione che salutarsi sia forse l’opzione migliore. Il Corriere dello Sport quest’oggi rivela nuovi dettagli su una trattativa che resterà nella storia di questa sessione estiva. E, a modo suo, nel cuore dei tifosi di Chelsea ed Inter, con sentimenti per forza di cose contrastanti.

Lukaku all’Inter, la richiesta del patron e il nuovo scenario a sorpresa

Se il matrimonio dovrà andare, nuovamente, in porto, che ci siano le condizioni migliori possibili. Per disfarsi di Lukaku il Chelsea pretende dall’Inter qualche accorgimento. Ma il dover dire addio, dopo solo un anno, ad un investimento così pesante appare incredibilmente la soluzione migliore. Ed è per questo che l’Inter ha il coltello dalla parte del manico. Il feeling tra il belga e i Blues non è proprio scattato, ed il super flop è servito.

Meglio quindi risparmiare quei pesanti dodici milioni netti per un centravanti che non ti sta incidendo. Boehly vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto e la possibilità che il Chelsea rappresenti la prima scelta per i top player del club di Zhang. Come lecito aspettarsi, improbabile che i nerazzurri possano accettare un obbligo e, quindi, la prospettiva di acquistare sui 60 o 70 milioni un trentenne l’anno prossimo.

Più concreta, invece, la possibilità di un rinnovo del prestito anche per la stagione 2023/2024. Inutile sottolineare quanto la volontà di Lukaku faccia la differenza. Da sottolineare l’intenso pentimento cresciuto in modo progressivo durante tutta la fallimentare stagione al Chelsea. In inverno già rilasciò parole al sapor di rottura, ma sottolineando quanto il mancato rinnovo non offertogli dai nerazzurri potesse pesare. Adesso, invece, i soldi se li toglie addirittura.