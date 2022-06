“Ufficiale il riscatto”: annuncio sul bomber in Serie A, ma è tutto aperto

La notizia è arrivata. Il riscatto è ufficiale, ma adesso si aprono interessanti scenari sul suo immediato futuro.

Tempo di riscatti in Serie A. La seconda metà di giugno è spesso dedicata alla definizioni di queste situazioni di prestito con riscatti. Esempio sono Juventus e Torino con Mandragora, le quali stanno cercando un accordo. Altre squadre invece l’accordo l’hanno già trovato.

Come Cagliari ed Hellas Verona per Giovanni Simeone. Il Cholito infatti è stato ufficialmente riscattato dal club scaligero, firmando contestualmente un contratto fino al giugno 2026. Simeone, che a Verona ha riscattato alcune stagioni opache, si è distinto in questa annata come uno dei maggiori fautori dell’ottimo campionato dell’Hellas.

Per Simeone i numeri parlano di 17 reti e 6 assist. Nessuno come lui al Verona. Soddisfazione per la squadra, ma anche a livello personale visto che questi numeri gli sono valsi il career hight personale. Ed, stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, anche l’attenzione di diverse big sia italiane che estere.

Simeone, riscatto e cessione? Su di lui Napoli, Juventus e Arsenal

La sua avventura a Verona potrebbe quindi concludersi a stretto giro. Il riscatto sembrerebbe infatti potere essere propedeutico ad un’immediata cessione. Soprattutto se le pretese del Verona dovessero essere accontentate. E a giudicare dal nome delle pretendenti per Simeone non dovrebbe essere così impossibile.

Solo in Italia si possono contare gli interessamenti di Juventus, Napoli e Lazio, mentre all’estero è suggestiva la pista Arsenal. Tutte squadre che, per motivi diversi, cercano un attaccante in grado di garantire la giusta dose di gol anche in assenza di titolarità certa. Staremo a vedere se una di queste offerte dovesse concretizzarsi. In ogni caso il numero e soprattutto il blasone di queste pretendenti rende difficile per il Verona resistere. Simeone potrebbe quindi ritrovarsi, nel giro di poche settimane, ad essere riscattato e poi ceduto.