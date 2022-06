Calciomercato, sorpasso per Gnonto: lo Zurigo non fa sconti

C’è un club in pole position per Gnonto, ma lo Zurigo sa di avere un gran giocatore in casa e non fa sconti

Roberto Mancini ha fatto esordire Gnonto contro la Germania, nella partita di Nations League del Dall’Ara, terminata 1-1. L’attaccante dello Zurigo è subentrato nel secondo tempo e ha fornito un assist per il gol di Pellegrini. Una prestazione che ha fatto ricordare a tutta Italia che esistono le Nazionali giovanili, e che si dovrebbe migliorare un po’ nella gestione di calciatori quando sono, appunto, più giovani.

Gnonto ha lasciato l’Inter per andare a giocare allo Zurigo, ed è stato protagonista dell’ultimo campionato vinto. Durante la prima fase di Nations League, ha anche avuto la soddisfazione di segnare un gol, ancora contro la Germania, nella debacle dell’Allianz Arena. Il club svizzero non lo ha liberato, tuttavia, per partecipare all’Europeo Under 19.

Il club in pole per Gnonto è il Friburgo

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Friburgo ha effettuato il sorpasso sull’Hoffenheim per assicurarsi Gnonto. Nonostante il contratto in scadenza nel 2023, lo Zurigo vuole almeno dieci milioni di euro per lasciar andare l’attaccante dell’Italia. Gnonto sarebbe molto felice di approdare in Bundesliga, tra l’altro andrebbe nella squadra dove gioca Vincenzo Grifo, uno che la Nazionale italiana ha imparato a conoscerla negli anni scorsi.

Tuttavia, l’Hoffenheim resta una pista calda. Questo perché il prossimo allenatore sarà Breitenreiter, colui che ha portato lo Zurigo alla vittoria del campionato e che vede in Gnonto un suo pupillo. E non è escluso, appunto, che possa diventare importante anche nell’ambito di questa trattativa. Ma per il momento, la squadra più avanti è il Friburgo.