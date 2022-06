Roma, sorpresa per il ruolo di vice Abraham: Mourinho dice sì

Simeone alla Roma nei panni di vice Abraham? Attenzione alla possibile novità nel mercato giallorosso per completare la linea offensiva di Mourinho. L’attaccante argentino potrebbe rappresentare un ottimo profilo per il ruolo di centravanti di scorta

Dopo l’affare Matic, la Roma dovrà rinforzare difesa e reparto offensivo. Non trovano conferme le indiscrezioni su Demiral, non riscattato dall’Atalanta e in uscita dalla Juventus. Detto questo, i giallorossi dovranno puntare, comunque, su un nuovo difensore centrale per sistemare il reparto difensivo.

Punto interrogativo sul futuro di Cristante. Il centrocampista potrebbe lasciare la Roma dinanzi a un’offerta irrinunciabile e qualora dovesse perdere la sua titolarità in favore di Matic. Inter, Juventus e Fiorentina osservano interessata. La Roma valuta il giocatore circa 15-18 milioni di euro.

Per quel che riguarda il ruolo di vice Abraham, invece, Mourinho punterà l’indice su un centravanti forte fisicamente, ma anche dinamico. Attenzione alle ultime indiscrezioni su Simeone, pronto a dire addio al Verona in caso di offerta vantaggiosa da parte di un big. Mourinho avrebbe già espresso un parere positivo sul giocatore.

Simeone alla Roma, sarà lui il nuovo vice Abraham?

La Roma dovrà valutare attentamente anche il futuro di Shomurodov. L’ex Genoa potrebbe lasciare la Capitale dopo una stagione decisamente negativa e in totale chiaroscuro. Non è escluso che l’attaccante della Roma possa restare in Serie A.

Ritornando al capitolo Simeone, l’attaccante del Verona piace a Mourinho, ma bisognerà capire quali saranno le richieste economiche del club veneto. Su Simeone, come confermato nelle scorse settimane, resta forte l’interesse della Juventus, della Lazio e del Napoli. Il club partenopeo potrebbe puntare su di lui in caso di addio a Mertens.