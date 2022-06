Juve, non solo Simeone: pazza idea come vice Vlahovic

Henry alla Juventus nel ruolo di vice Vlahovic. Potrebbe essere questa la pazza idea bianconera in vista dell’imminente sessione estiva. L’attaccante del Venezia potrebbe completare la linea offensiva bianconero con le caratteristiche scelta da Allegri

Non solo Simeone, Muriel o Arnautovic, la Juventus valuterà nuovi profili per il ruolo di vice Vlahovic. Nelle ultime ore starebbe avanzando il nome di Henry del Venezia, profilo che intriga decisamente Allegri per il ruolo di centravanti di scorta. 10-12 milioni le possibili richieste dei lagunari, la Juve osserva interessata.

Nelle ultime ore, però, starebbero entrando nel vivo diverse conferme sul nome di Simeone. Il centravanti argentino piace parecchio al tecnico della Juve sia per atteggiamento, sia per professionalità e interpretazione del ruolo.

Simeone ha una valutazione di circa 15 milioni di euro e potrebbe sostituire Morata nel ruolo di vice centravanti. L’attaccante spagnolo, di fatto, difficilmente verrà riscattato dai bianconeri di fronte alle onerose richiesta dell’Atletico Madrid. Cherubini e Arrivabene, però, potrebbero valutare l’affondo nel corso dei prossimi giorni. Sono attese novità.

Henry alla Juventus, la nuova suggestione per l’attacco bianconero

Il centravanti del Venezia potrebbe rispecchiare il profilo ideale chiesto da Allegri per il ruolo di vice Vlahovic. Forza fisica, abilità nel gioco aereo e grande temperamento. Henry completerebbe il reparto offensivo della Juve con caratteristiche uniche e non presenti all’interno della rosa.

L’attaccante francese potrebbe superare totalmente le candidature di Arnautovic e Muriel, ma la sensazione è che Simeone, ora come ora, resta il favorito numero uno per il ruolo di vice Vlahovic. La Juve proverà a proporre un affare basato sul prestito con diritto di riscatto senza obbligo.