Mercato Roma, il nuovo rinforzo arriva dalla Juve: i dettagli

Arthur alla Roma come contropartita per arrivare a Zaniolo: potrebbe essere questo il piano della Juventus per convincere i giallorossi a dire sì. Il club capitolino, dal canto suo, potrebbe aprire concretamente a questa nuova ipotesi

Arthur alla Roma per arricchire la linea mediana giallorossa di qualità, geometri e palleggio. Il centrocampista brasiliano potrebbe dire sì al trasferimento nella Capitale qualora la Juventus decida di affondare il colpo su Zaniolo inserendo il brasiliano nella trattativa. Questo ciò che evidenzia l’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”.

Mourinho, dal canto suo, potrebbe accettare di buon grado l’arrivo dell’ex Barcellona, soprattutto perchè il brasiliano potrebbe perfezionare la manovra giallorossa arricchendola di precisione, palleggio e qualità.

Tutto dipenderà anche dalla grana ingaggio. Per concretizzare l’operazione, infatti, la Juventus dovrà partecipare al pagamento dell’oneroso ingaggio del centrocampi da circa 5 milioni di euro a stagione. Sono attese novità nei prossimi giorni, anche se, ora come ora, Arthur non rappresenta una priorità di Mourinho e della Roma.

Arthur-Roma, si fa sul serio: Zaniolo strizza l’occhio alla Juve

Nell’odierna intervista di Zaniolo, rilasciata ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, il centrocampista ha aperto al trasferimento alla Juventus nelle vesti di erede di Dybala. Un’operazione complicata, ma non impossibile. La potenziale fumata bianca tra Roma-Juve per Zaniolo, potrebbe comprendere anche il cartellino di Arthur.

Il centrocampista brasiliano, però, vestirebbe la maglia della Roma con la formula del prestito senza obbligo di riscatto. Il club giallorosso valuterà il possibile acquisto a titolo definitivo dopo la fine della prossima stagione. Non solo Arthur, la Roma resta alla finestra anche per Torreira.