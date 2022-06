Roma, accelerata per il terzo colpo: aiuto a sorpresa per Mourinho

La Roma è una squadra attiva in questi giorni di mercato. Il club giallorosso vuole garantire a Mourinho una squadra competitiva.

La dirigenza della Roma è al lavoro per accontentare le richieste di Mourinho e permettergli di avere la rosa quasi al completo il prima possibile. Tiago Pinto vuole assecondare il tecnico, che, vuole una rosa competitiva per provare a lottare per la qualificazione alla Champions League.

Dopo aver chiuso i colpi Svilar e Matic la Roma è ora ad un passo dal terzo colpo di questa sessione, l’innesto del terzino turco del Lille Mehmet Celik. Le trattative per il giocatore vanno avanti da settimane e le parti sembrano essere ora vicine a trovare la fumata bianca.

Secondo quanto riporta Il Tempo le due squadre sono vicine a trovare un accordo sulla base di 7 milioni di euro più alcuni bonus. Nell’ultima stagione Celik ha avuto un ruolo fondamentale nel club francese e la Roma ha anticipato la concorrenza di diversi club italiani ed europei. Sul giocatore c’era il grande interesse anche della Fiorentina, ma la situazione è cambiata totalmente nelle ultime ore.

Roma, la Fiorentina vira su Dodò ed aiuta i giallorossi

Il Lille sperava in un’asta attorno al giocatore, ma come sottolinea il quotidiano la Fiorentina ha virato sul brasiliano Dodò dello Shakhtar ed ha lasciato strada libera ai giallorossi. I viola, nello specifico, hanno offerto circa 12 milioni di euro bonus compresi per il giocatore sudamericano lasciando così il Lille spiazzato.

Nelle prossime ore dovrebbe esserci l’accelerata decisiva e Mourinho potrà avere a disposizione il rinforzo che chiedeva per la fascia. La Roma cerca anche almeno un altro rinforzo per il centrocampo (anche due) ed un’alternativa di livello al centravanti inglese Tammy Abraham.