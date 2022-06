Fiorentina, l’ufficialità è una mazzata: doccia gelata per Commisso

La Fiorentina ha raggiunto la qualificazione europea disputando una buona stagione. E’ arrivata però una brutta notizia per i tifosi viola.

L’ultima stagione è stata sicuramente abbastanza positiva in casa Fiorentina. Il club gigliato, dopo anni di delusioni, è tornato in Europa ed il nuovo corso di Vincenzo Italiano è stato finora soddisfacente. Nonostante un’importante perdita a gennaio con l’addio di Dusan Vlahovic il club toscano ha raggiunto la qualificazione in Conference League, un traguardo non da poco per la Fiorentina.

Uno dei protagonisti della cavalcata viola è stato il centrocampista uruguaiano Lucas Torreira, giocatore di proprietà dell’Arsenal. Nelle ultime ore è stato praticamente confermato l’addio del giocatore con i due club che non hanno trovato l’accordo. Torreira ha scritto una lettera mediante i propri social ed ha salutato i suoi ex tifosi:

“Cari tifosi della Fiorentina, è giunto il momento di salutarci. Con grande tristezza il mio rapporto con la squadra si interrompe, il club mi ha dato tanto amore e supporto per tanto tempo e mi ha sempre fatto sentire a casa. Ho scoperto una città meravigliosa che mi ha sempre mostrato tanto affetto e rispetto”.

Fiorentina, piccola frecciata sui social di Torreira

Una lunga lettera e Torreira ha parlato di tanti temi riservando anche una pesante frecciata, senza chiarire il destinatario: “Ho sempre lasciato tutto in campo per questi colori, ringrazio lo staff, loro rappresentano tutto per il funzionamento di questa società”.

Poi ha continuato: “Ho fatto del mio meglio per continuare a far parte di questo club, ma purtroppo c’è stato chi, comportandosi male, è riuscito ad evitare che ciò accadesse ed è per questo che devo andarmene. In ogni caso vi auguro il meglio per il futuro, sarò sempre e comunque un vostro tifoso”.